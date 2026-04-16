34 grados y calor veraniego: la AEMET pone fecha y lanza una alerta a ésta parte de España

La AEMET pone fecha y lanza una alerta a esta parte de España, hasta 34 grados y calor veraniego. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en breve. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta que puede ponernos los pelos de punta.

Es hora de empezar a prepararnos para un destacado cambio de tendencia en esta parte de España, lo que puede pasar es un ascenso tan grande de las temperaturas que tocará estar preparados para lo peor. Es momento de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo esencial en esta época del año en la que todo puede ser posible. Es momento de empezar a sentir ese calor veraniego que pensábamos que estaría lejos, cuando en realidad, lo tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Este calor veraniego y 34 grados llega con fuerza

Lo que pensábamos que aún quedaría lejos, puede acabar siendo una realidad en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada. Estos días en los que realmente cada detalle cuenta, el buen tiempo se convertirá en la antesala de algo más. De un giro destacado que puede convertirse en esencial.

En estos días en los que realmente puede acabar llegando a toda velocidad una serie de elementos que pueden convertirse en claves. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa, en estos días en los que podremos aprovechar cada detalle que tendremos por delante.

Un buen tiempo que se acabará traduciendo en un aumento de las temperaturas que puede llegar a esta parte del país de una manera que quizás nadie hubiera imaginado obtener en estos días.

La AEMET pone fecha y lanza una alerta en esta fecha

Llega una importante alerta en esta fecha, la AEMET no duda en darnos algunos detalles que pueden ser claves y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede ser clave en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET, las Canarias va a vivir un aumento de las temperaturas considerables: «Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres. Podrán superarse los 30 ºC en zonas de interior de Fuerteventura y medianías sur de Gran Canaria. Viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En cumbres y medianías, flojo a moderado de componente sur. Brisas en costas suroeste».

Las alertas estarán activadas en estas zonas del país: «Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Podrán superarse los 30 ºC en zonas de interior de Fuerteventura y medianías sur de Gran Canaria».

Para España la previsión sigue siendo con una tendencia al alza que deberemos tener en consideración: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular, predominando allí los cielos nubosos. No se descarta alguna precipitación débil en Galicia, remitiendo y despejando durante la tarde. Habrá nubosidad alta en la segunda mitad del día en el oeste y nubosidad de evolución en el interior. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto.

Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular y algunas brumas y nieblas costeras en los litorales mediterráneos, más persistentes en Baleares. Aumento general de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Únicamente descenderán las temperaturas máximas en el Cantábrico occidental y extremo sureste y las mínimas en el oeste de Galicia. En Canarias aumentarán las máximas, excepto en las islas más occidentales, siendo los aumentos mayores en zonas altas; mínimas sin cambios. Heladas débiles restringidas a cumbres del Pirineo».