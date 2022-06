Disney ocultó estos secretos en algunas de sus películas

Pronunciar Disney es mencionar el nombre que evoca largas tardes de nuestra infancia soñando con todas las historias y aventuras que se narran. Todos hemos visto películas de Disney, tanto los clásicos como las más nuevas pero ¿Cuántos de vosotros conocéis las historias detrás de estos cuentos de hadas? ¿Sabíais que Disney ocultó secretos en algunas de sus películas? Seguramente porque sus historias en realidad, se basan en cuentos que en algunos casos no parecen para nada historias infantiles.

Los secretos ocultos en el cine Disney

Disney ha sido desde su origen una auténtica fábrica de sueños, de una compañía que ha tenido como objetivo desde sus inicios entretener, divertir y, del mismo modo, enseñar a los más pequeños y hacerles disfrutar de la fantasía y de la magia. De ahí que diera forma a personajes ya emblemáticos del acervo cultural de muchas generaciones tales como Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, Minnie o Pluto, entre otros muchos.

Todas esas figuras han protagonizado series de televisión y películas. Especialmente en ese último apartado es donde la mencionada empresa de entretenimiento, creada por Walt Disney en 1923, ha jugado un papel fundamental en la historia del cine y en la infancia de millones de niños. Y es que ha dado forma a filmes ya clásicos como “Bambi” (1942), “La dama y el vagabundo” (1955), “Mary Poppins” (1964), “Toy Story” (1995), “Monstruos S.A” (2001) “Ratatouille” (2007) o “Inside Out” (2015), entre otras.

Se trata de producciones que han hecho soñar, reir y aprender a los más pequeños. Lo han logrado desbordando emociones, sentimientos, fantasía y, también, ocultando ciertas verdades para no herirles. Sí, como lo estás leyendo. En concreto, estas son algunas de las cuestiones que decidió no mostrarles:

«Blancanieves»

Debemos admitir que Disney no modificó este cuento de hadas, sino que solo omitió algunas partes. ¿Cuáles? Pues bien, en primer lugar en la versión original la madrastra intenta matar a Blancanieves no una, sino dos veces más antes de darle la manzana fatal: la primera apretándole la cintura con un cinturón que casi logra asfixiarla, y la segunda peinándose con un peine envenenado. Además, aunque el final feliz no ha cambiado, falta la parte en la que la dulce Blancanieves invita a su malvada madrastra a su boda… y la obliga a bailar calzada con zapatos de hierro candente, hasta que muere.

«La Bella Durmiente»

Aún más sangrienta es la historia de la Bella Durmiente que, en la versión del escritor italiano Giambattista Basile , es violada mientras duerme por un rey y -tras dar a luz a mellizos- es despertada por uno de los niños, (llamado Sol y Luna) quien, al no encontrar su seno, le chupa el dedo, extrayéndole así la espina que la había hecho hundir en el largo descanso. Talia (así se llama la princesa) se casa con el rey que la había violado después de unos años, luego de que este último la condenara a muerte por intentar matar a su amante ya los mellizos.

«La Cenicienta»

Esta película de 1950 está basada en el cuento homónimo de Charles Perrault, que, a su vez, se inspiró en ciertas historias orales. Prácticamente la propuesta de Disney es similar a los antecedentes del relato, no obstante, se obviaron determinados elementos o situaciones que podían herir la sensibilidad.

Así, por ejemplo, se ocultó el hecho de que las hermanastras de la protagonista, aconsejadas por su madre, son capaces de cortarse dos dedos del pie y el talón con tal de que sus pies pudieran entrar en el zapato de cristal con el que el príncipe buscaba a su enamorada.

«La sirenita»

Este largometraje de Disney está basado en el cuento homónimo del escritor danés Hans Christian Andersen. Una obra literaria esta que era mucho más dura y trágica que la presentada por la mencionada factoría de ficción.

Así, en el filme se optó por tapar ciertas verdades respecto a la historia original, tales como que la sirenita sufre un dolor insoportable cuando le salen piernas y que cada vez que anda es como si le clavaran cuchillos. Pero no sólo eso, lo más destacable quizás es que se obvió por completo que en el relato en el que está inspirado la protagonista acaba suicidándose al no ser capaz de asesinar a su amado, que la ha rechazado.

«Peter Pan»

Oye, ¿conoces a los agradables Niños Perdidos que viven en Neverland , sin duda entre los personajes principales que contribuyeron a nuestra infancia? ¿Sí? Bueno, has de saber que en la obra original de JM Barrie , Peter Pan los mata. A todos. Porque habían comenzado a crecer, y eso estaba prohibido en la Isla.

«Aladdin»

Inevitablemente, incluso esta historia tiene, en la versión completa, una trama más sangrienta que la de Disney. De hecho, no es tanto el príncipe de los ladrones como simplemente un criminal muy codicioso que, en lugar de fugarse con Yago, termina realmente mal. Atrapado en su guarida, es brutalmente asesinado y desmembrado, y su cuerpo se muestra frente a la cueva del tesoro para disuadir a los visitantes no deseados. Más tarde, su hermano lleva los pedazos de su cuerpo a casa y un sastre experto los cose para que la familia crea que murió por causas naturales.

«Enredados»

En el año 2010 fue cuando los más pequeños, y también los adultos, pudieron disfrutar con esta película Disney, que está basada en el mítico cuento «Rapunzel» de los hermanos Grimm.

Al igual que otros muchos casos, quienes se encontraban al frente del proyecto tomaron la decisión de introducir ciertos cambios respecto a la historia inicial, de ocultar ciertas verdades, por considerar que era la manera de dulcificarla y de evitar plantear hechos muy trágicos.

En el filme, el joven Flynn consigue salvar su vida gracias a que su chica, la protagonista, corta su melena. Sin embargo, en la narración de los citados escritores no sucede así. En concreto en esta el muchacho se queda ciego, al ser lanzado desde la torre y caer directamente en un zarzal que le provoca daños irreparables en sus ojos.

«Hércules»

El mito detrás de la película de Disney es otra historia. En primer lugar, Hércules no es hijo de Hera , sino de Alcmena, una mujer mortal. De ello se deduce que la esposa de Zeus está extremadamente celosa de este joven que es el resultado de una traición, y hace todo lo posible para hacer de su vida un infierno. Incluyendo hacerlo lo suficientemente enojado como para matar a la Princesa Megara y a todos sus hijos en un ataque de ira .

«El jorobado de Notre Damme»

El estreno de esta otra producción se produjo en 1996 y, como es conocido por todos, se encuentra inspirada en la obra de Víctor Hugo que responde al título de “Nuestra Señora de París” (1831).

Disney intentó dulcificar al máximo la historia en pro de que sus pequeños espectadores no tuvieran que ver una auténtica tragedia. Por ese motivo, entre otras cosas, optó por modificar notablemente el final de la joven protagonista femenina, la gitana Esmeralda. Así, en el filme esta ve cómo le salva la vida Quasimodo. Sin embargo, en el relato original no sucede de esta manera, en concreto, en ese acaba muriendo quemada en la hoguera.

«Pocahontas»

Una de las películas más emblemáticas de la compañía que nos ocupa es esta, estrenada en 1995, que está basada en la historia real del siglo XVII que giró en torno a dos personajes un capitán inglés, John Smith, y una joven indígena, que vivía en el Nuevo Mundo.

Disney nos presentó un amor interracial entre ambas figuras, no obstante, la realidad no fue así según los datos que se han conservado. En concreto, la muchacha tuvo que hacerle frente a un sinfín de sufrimientos, tales como ser violada y secuestrada por los colonos, y con quien se casó no fue con Smith sino con otro, un plantador de tabaco llamado John Rolfe. Este le dio la oportunidad de ser liberada del cautiverio si se casaba y eso fue lo que hizo la joven, que fue convertida al cristianismo, que vio como su nombre se le cambiaba por el de Rebeca y que se marchó a vivir a Londres con su esposo.

«Mulan»

En este caso, Disney se ha ceñido fielmente a la historia que todos conocemos, a excepción del pequeño dragón Mushu que nunca apareció en la leyenda chinas, así como la historia de amor con Shang . Vale , tal vez Disney no era tan leal. Sin embargo, además de la original, debes saber que cuando Mulan regresa a casa y encuentra a su familia destrozada, sin más remedio que convertirse en prostituta, decide suicidarse.