Cómo entrenar a tu dragón 3. Todo lo que necesitas saber

Muchas son las familias que disfrutan enormemente con el cine y que no dudan en estar al día de todas las novedades que llegan y llegarán a la cartelera. Precisamente si la vuestra es una de esas, seguro que te encanta saber no solo el próximo lanzamiento de la nueva versión de “Dumbo” sino también que hay otro filme que no puedes dejar de lado. Nos estamos refiriendo a “Cómo entrenar a tu dragón 3”.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

El comienzo de la saga

Muchos son los filmes que llegaron a las salas de cine y que lograron tanto éxito en taquilla que dieron comienzo a una saga de éxito. Y precisamente entre esos se encuentra el que ahora nos ocupa pues se estrenará en los próximos meses su tercera entrega.

En concreto, hay que remontarse al año 2010, pues fue entonces cuando se presentó la primera parte. Esta, que se encuentra basada en la serie literaria infantil de la escritora londinense Cressida Cowell, toma como protagonista a un joven vikingo llamado Hipo. Un muchacho que tiene un problema y es que no viene a seguir lo que es la tradición de su cultura en cuanto a cazadores de dragones. Y es que él tiene un sentido del humor diferente al resto y parece que tanto su destreza como incluso su fuerza no se asemeja a la que tienen esos hombres. De ahí que todo el mundo lo menosprecie en ese sentido, incluso su padre, que es el jefe de la isla de Berk.

No obstante, pronto tendrá que demostrar su valentía al respecto cuando se tope con un dragón que lo desafiará tanto a él como a sus amigos. Y todo eso mientras el adolescente forja una estrecha relación con otro dragón (Toothless) al que ayuda, pues ha perdido parte de su cola y eso le impide volar.

Luego, en 2014, se estrenó la segunda parte, en la que se cuenta que en Berk los dragones ya no son vistos como enemigos sino como amigos. De ahí que en todos los hogares haya uno. No obstante, esa felicidad se romperá cuando una guerra se avecine, haya nuevos enfrentamientos y la vida de los protagonistas corra serio peligro.

“Cómo entrenar a tu dragón 3”

Como te hemos dado a conocer, en los próximos meses vais a tener una cita importante si os gusta el cine familiar. Y es que se va a producir la esperada tercera parte de esta saga, en la que Hipo y Toothless descubran cuál es el destino para ambos: al primero le corresponderá sustituir a su padre como jefe de la isla y tiene que hacerlo en compañía de su siempre fiel Astrid. El dragón, por su parte, será el líder de su especie.

Un reto para los dos que les llenará de ilusión, pero que también pondrá en una difícil tesitura su amistad cuando nuevos peligros aparezcan. Y todo eso al tiempo que el citado dragón se enamora.

El estreno

El 1 de marzo de 2019 es cuando se ha dado a conocer por parte de DreamWorks y Universal que se producirá el estreno de “Cómo entrenar a mi dragón 3”. Lo que no sabemos es si esa fecha es para su lanzamiento mundial o únicamente para Estados Unidos. Habrá, por tanto, que esperar para poder salir de dudas al respecto, aunque los últimos rumores indican que es la fecha para tierras norteamericanas.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, merece la pena que conozcas otros datos interesantes sobre esta tercera entrega, como son los siguientes: