Vox pide en el Congreso la comparecencia y la agenda de Rosario Sánchez tras sus reiteradas pellas en Baleares

Según ha podido saber OKBALEARES, el grupo de Vox en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia de la candidata socialista al Govern balear, Rosario Sánchez, tras sus innumerables ausencias en su puesto de trabajo como secretaria de Estado de Turismo para promocionar su imagen en Baleares. El texto registrado en el Cámara Baja reclama además la agenda de la alto cargo desde el año 2024 y el detalle de sus actos públicos en las Islas Baleares desde entonces.

La portavoz del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, y los diputados de esta formación, Patricia Rueda, Andrés Alberto Rodríguez y Jorge Campos (diputado por Baleares) registraron el pasado día uno de junio una petición para que se les facilite la agenda oficial de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez «desde el mes de septiembre de 2024 hasta la fecha de respuesta de la presente iniciativa», las visitas realizadas a Baleares y los actos oficiales a los que haya asistido en las islas en el mismo periodo de tiempo.

Vox toma el relevo al Partido Popular que ya promovió una iniciativa similar hace varios meses también en el Congreso de los Diputados y que hasta hoy sólo ha obtenido el silencio de la principal y única aspirante a ser la candidata socialista a la presidencia del Govern en sustitución de Francina Armengol.

Todas estas iniciativas parten de una serie de informaciones publicadas por OKBALEARES en las que veían la luz buena parte de las visitas que viene realizando a Baleares Rosario Sánchez en día y horario laboral con el único motivo de promocionarse y darse a conocer. El PSOE ya había empezado a preparar su pista de aterrizaje como la socialista que se enfrentará a Marga Prohens en las elecciones autonómicas de 2027.

Confirmando todas las informaciones publicadas con anterioridad por OKBALEARES, el pasado sábado Francina Armengol anunció que no presentaría candidatura a las primarias. Dos días después, Rosario Sánchez anunciaba la suya.

Rosario Sánchez, una gran desconocida para los ciudadanos de Baleares por mucho que intensifique su promoción en las islas, aún no ha dimitido como secretaria de Estado de Turismo con despacho en Madrid para dedicarse a hacer campaña en el archipiélago.