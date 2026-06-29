.Un vecino héroe salva a una madre y a su hijo de cuatro años de una pesadilla a punta de cuchillo en Palma

Una rápida intervención evitó una tragedia en el barrio del Terreno. El presunto agresor fue detenido por la Policía Nacional tras una espectacular huida por los tejados. Momentos de auténtico pánico se vivieron el pasado viernes sobre las 20.30 horas en la calle Son Catlaret, en el barrio palmesano del Terreno, donde una madre y su hijo de tan solo cuatro años lograron salvar la vida gracias a la valentía de un vecino que no dudó en jugarse el tipo para rescatarlos.

Un hombre amenazó a la mujer con un cuchillo y la encerró junto al pequeño en una habitación, llegando a manifestar su intención de acabar con su vida. En un momento de descuido, la víctima consiguió pedir ayuda utilizando un ordenador portátil para alertar a un vecino de lo que estaba ocurriendo. Sin pensárselo dos veces, el vecino acudió de inmediato al domicilio, derribó la puerta y consiguió sacar a la mujer y al menor de la vivienda, enfrentándose al presunto agresor y evitando que la situación terminara en una tragedia.

Se trata de un agente de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma que se encontraba fuera de servicio y que da la circunstancia de que es vecino del edificio. Tras verse descubierto, el sospechoso emprendió una huida de película por las azoteas de varios edificios. Sin apenas posibilidades de escapar, fue perseguido hasta que agentes de la Policía Nacional lograron darle alcance y detenerlo.

La mujer y el niño, visiblemente nerviosos y en estado de shock tras los dramáticos momentos vividos, no dejaron de agradecer la intervención del vecino, convertido en el gran héroe de la noche. Su rápida y decidida actuación fue determinante para poner a salvo a ambas víctimas antes de que la situación pudiera tener un desenlace fatal. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo sucedido.