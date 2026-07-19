La última ocurrencia de los separatistas de Més en Palma: exigen al Ayuntamiento gobernado en minoría por el alcalde del PP, Jaime Martínez, redactar un plan municipal de espacios y zonas donde hace sombra y elaborarlo en un plazo máximo de seis meses.

En plena ola de calor, la formación culpa al PP de no desplegar ningún plan específico de respuesta y de no disponer de un paquete coordinado de medidas urgentes que permita proteger a la población durante los episodios de temperaturas extremas, reforzar los refugios climáticos, incrementar los espacios de sombra o adaptar los servicios municipales a esta nueva realidad.

Para los socios separatistas del PSOE que cuentan con tres regidores en la oposición, ahora mismo, el equipo de gobierno debería estar tomando medidas para garantizar el acceso de la ciudadanía a los equipamientos públicos climatizados, tal y como exponen en esta moción que será debatida en el último pleno del presente curso político, que se celebrará el jueves día 30.

Estas medidas pasarían, por ejemplo, por «aumentar horarios de apertura de piscinas municipales, bibliotecas, casales de barrio, centros de día o parques municipales» y lamentan que algunas infraestructuras municipales «cierren o reduzcan horarios durante los meses de verano», si bien son los mismos horarios que tenían las dos pasadas legislaturas, cuando gobernaban en Palma coaligados con el PSOE y Podemos.

Para los separatistas palmesanos, aún con la concejala Neus Truyol ejerciendo de portavoz, «resulta especialmente preocupante después de tres años que el gobierno municipal haya renunciado a políticas de transformación urbana capaces de reducir el efecto del calor, ante una emergencia climática que tiene consecuencias directas sobre la salud de la población y donde la inacción institucional deja de ser una opción».

En la misma línea reclaman la imperiosa necesidad de poner en marcha una campaña municipal permanente de información y sensibilización ante las olas de calor, «con el objetivo de dar a conocer los refugios climáticos, fomentar hábitos de autoprotección, informar de los riesgos asociados a las temperaturas extremas y difundir las recomendaciones específicas para niños, personas mayores, personas sin techo y otros colectivos vulnerables».

Lo llamativo del caso es que esa campaña ya lleva semanas en marcha, aunque no por parte del Ayuntamiento, sino de manos del Govern balear, que por segundo año consecutivo la activó bajo el lema La calor pot ser mortal, la prevenció és vital, dirigida a toda la población de Baleares con el objetivo de difundir recomendaciones básicas para evitar riesgos derivados de las altas temperaturas, algo que este partido no ha tenido en cuenta.