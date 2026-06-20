Tres amigos de Mallorca capturan un atún rojo de 300 kilos tras una intensa lucha de más de hora y media en el mar

La última jornada de la temporada autorizada para la pesca recreativa del atún rojo en Baleares dejó una captura espectacular. Tres amigos, naturales de Palma y Bunyola, lograron hacerse con un impresionante atún rojo de 300 kilos después de una intensa batalla de más de una hora y media en alta mar.

La captura se produjo el pasado viernes, coincidiendo con el último día de la campaña de pesca del atún rojo, antes del cierre de la veda. El ejemplar, de 2,53 metros de longitud, ofreció una enorme resistencia desde el primer momento, obligando a Axel y a sus compañeros a poner a prueba toda su experiencia, coordinación y resistencia física para conseguir subir el animal a bordo.

El combate tuvo lugar a unas seis millas del puerto de Sóller, donde el poderoso pez realizó varias carreras antes de rendirse definitivamente. Los pescadores destacaron la dureza del enfrentamiento y la emoción vivida durante más de 90 minutos, una experiencia que difícilmente olvidarán y que convierte esta captura en una de las más destacadas de la temporada.

Un atún de más de 230 kilos marcó el inicio de la campaña en Es Portixol

Días antes, coincidiendo con el primer día de apertura de la veda para la pesca recreativa del atún rojo, Sergio Batle y Sergio Molina, con su embarcación con puerto base en Es Portixol, protagonizaron otra destacada captura al hacerse con un atún rojo de más de 230 kilos a varias millas de la bahía de Palma.

Este ejemplar fue uno de los primeros grandes atunes capturados al inicio de la temporada y confirmó las buenas expectativas de la campaña desde sus primeras jornadas. Ambas capturas se realizaron dentro de la normativa vigente para la pesca amateur del atún rojo, una modalidad regulada mediante autorizaciones y cupos para garantizar la sostenibilidad de la especie.

Con el cierre de la campaña, los participantes aseguran que las neveras ya están completamente llenas gracias a las capturas realizadas durante estas semanas. El excelente tamaño de los ejemplares obtenidos confirma la buena presencia de atún rojo en las aguas de Mallorca, donde la temporada ha vuelto a dejar imágenes espectaculares para los aficionados a la pesca deportiva.