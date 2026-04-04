«Solteros y solteras de Mallorca, esta es vuestra noche»: Tribux llega dispuesto a revolucionar el ligoteo isleño

Mallorca se prepara para subir la temperatura —y no hablamos del clima— con la irrupción de Tribux, una nueva plataforma de citas en Mallorca que promete sacudir el panorama sentimental de la isla. Con un enfoque fresco, directo y sin filtros digitales, este Tinder mallorquín quiere demostrar que el flechazo también puede ocurrir cara a cara y con una copa en la mano.

Para inaugurar su particular revolución amorosa, Tribux ha organizado un evento para solteros en Mallorca que apunta maneras: una noche de ligoteo, risas y sorpresas. La cita será el próximo domingo a las 19:00 horas en Contratiempo, un restaurante en Mallorca tan peculiar como su nombre indica, donde —avisan— nada es exactamente lo que parece. Y claro, eso ya suena a misterio o a excusa perfecta para romper el hielo.

Lo mejor de todo: el evento es completamente gratuito. Sí, gratis. En tiempos donde hasta el amor parece tener suscripciones premium, Tribux apuesta por citas reales sin apps ni algoritmos. Aquí no hacen falta matches virtuales ni interminables chats que mueren antes del «¿quedamos?». En su lugar, propone interacción real, directa y segura entre solteros y solteras.

Uno de los puntos fuertes del evento es precisamente ese: la privacidad en las citas. Los asistentes podrán conocer a otros solteros y solteras sin compartir datos personales, redes sociales o número de teléfono. Nada de stalkeos posteriores ni capturas incómodas. Solo química —o su ausencia— en tiempo real.

La dinámica promete ser ágil y divertida, con oportunidades para interactuar tanto con otros participantes como con el propio equipo del establecimiento, que parece tener más de un as bajo la manga. Porque si algo está claro es que aquí no se trata solo de encontrar pareja, sino de vivir una experiencia diferente para solteros en Mallorca.

Los interesados ya pueden inscribirse a través del perfil de Tribux o del propio Contratiempo. Y quién sabe si quizás este sea el inicio de una nueva forma de entender el amor en la isla. Más espontánea, más humana y, por qué no decirlo, bastante más divertida. ¿Estamos ante la próxima gran herramienta para unir parejas en San Valentín en Mallorca? Puede ser. Pero de momento, lo único seguro es que este domingo Mallorca tiene plan para solteros y pinta muy bien.