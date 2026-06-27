El PSOE de Palma sin rumbo: no quiere ahora escuela de circo en Can Ribas tras defenderlo ocho años

El PSOE de Palma parece haberse quedado sin rumbo con el secretario general, Iago Negueruela, al frente del partido: no quiere ahora escuela de circo en el edificio histórico municipal de Can Ribas tras defender este uso durante los ocho años en las dos legislaturas en las que estuvo gobernando la capital balear.

Ahora con el PP gobernando en Palma, parece que lo del circo ya no le convence a Negueruela, que ahora insta al equipo de gobierno a garantizar que el uso final de Can Ribas «sea público, comunitario, cultural, educativo y de proximidad, orientado prioritariamente a las necesidades de la Soledad y su entorno, incorporando espacios para actividades vecinales, memoria industrial, formación, creación, participación ciudadana y programas intergeneracionales», tal y como han defendido los socialistas en el pleno municipal de Palma de esta semana.

Además, también el PSOE exige constituir una mesa de seguimiento de Can Ribas con representación municipal, entidades vecinales, asociaciones sociales y culturales del barrio, centros educativos y colectivos vinculados a la Soledad, con el objetivo de participar en la definición del plan de usos, el calendario de apertura, el modelo de gestión y las prioridades de mantenimiento.

Este viraje socialista sorprendió al teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet, que reiteró que este inmueble histórico, una vez rehabilitado, será un centro de creación contemporánea multidisciplinar para cualquier modalidad artística, incluida la circense, que ahora los socialistas dejan de lado.

Eso será una vez se retomen los trabajos de rehabilitación de esta nave industrial del último cuarto del siglo XIX, ubicada en uno de los barrios más degradados de Palma y considerada bien catalogado. Una reforma que tenía que haber concluido a finales de la pasada legislatura; a fecha de hoy, nadie sabe cuándo se retomarán los trabajos, y menos aún, cuándo finalizarán.

El desaguisado arrancó desde el momento en que salió a concurso un proyecto que fue adjudicado por el anterior gobienro con el ex alcalde socialista, José Hila al frente, por 930.490 euros sin tener en cuenta las instalaciones, servicios, suministros, etcétera, lo que obligó a paralizar los trabajos para poder sacarlos de nuevo a concurso, y hasta el día de hoy.

El proyecto aprobado en el verano de 2020 fijaba la culminación de la rehabilitación a finales de 2021, después se aplazó hasta agosto de 2022, y más tarde, se aprobó una ampliación testimonial del plazo de ejecución de la reforma hasta el día 11 de febrero de 2023, pero las obras continúan paralizadas.

De ahí la necesidad de reactivar con carácter urgente las obras, contratos y trámites necesarios para culminar su rehabilitación y conservación incluyendo las instalaciones básicas, suministros, accesibilidad, seguridad, iluminación, cierres, protección contra incendios, mantenimiento estructural y demás actuaciones imprescindibles para su apertura y uso público, cosa que no hicieron los socialistas la pasada legislatura.