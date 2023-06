La designación de Gabriel Le Senne (Vox) como nuevo presidente del Parlament balear ha suscitado una tromba de reacciones por parte de los partidos de izquierdas. A su famosa proclama ¡Vivan las Islas Baleares y Visca Espanya!, que resonó en el hemiciclo regional ante el estupor de los políticos de PSIB y Més, se suman ahora las críticas por mensajes que publicó en el pasado sobre asuntos como la ideología de género, el aborto, las vacunas, el colectivo LGTBI y la eutanasia.

Abogado y economista, la segunda autoridad política de las Islas ha declarado a IB3 Notícies que está «muy desbordado por las felicitaciones de la familia y amigos, tengo el móvil que me va a explotar en cualquier momento» y ha asegurado que hay medios que están trasladando una imagen suya «que no es real».

«Han sacado de contexto algunas cosas y luego están los típicos ataques. Lógicamente mi ideología es la de Vox y por eso estoy integrado en Vox. Los ataques que me han lanzado no suponen ningún problema porque son los habituales que se lanzan contra Vox», ha manifestado Le Senne.

El presidente del Parlament ha explicado a la radiotelevisión pública que lo que ha escrito en los artículos «ahí queda y es lo que yo pienso. Creo que no he faltado el respeto a nadie, sólo he expuesto mis ideas, lo que pasa es que hay que saber interpretarlo en su contexto».

En este sentido, ha defendido que a veces recurre «mucho al humor y a la ironía» y ha hecho referencia a un tuit publicado en el año 2020 en el que afirmaba que las mujeres «son más beligerantes porque no tienen pene».

Le Senne ha querido aclarar que «ese tuit de los penes y la beligerancia» no es una frase suya, sino que «es algo que dijo Sonia Vivas, concejala de Cort (Podemos), afirmando que el tamaño del pene estaba relacionado con la beligerancia de los hombres. Entonces yo le contesté con la broma y ahora se ha sacado ese tuit sin explicar que era una respuesta en tono de humor a lo que dijo Vivas».

El político de Vox ha insistido en que va a hacer «una gestión racional y sosegada», como ya expuso en su discurso de este martes en el Parlament. «Estoy al servicio de todos sin excepción. Digamos que soy como un árbitro», ha señalado, para reiterar que viene a «traer moderación». «En las redes sociales he visto alguna amenaza, gente muy nerviosa, no venimos a traer nada raro», ha apostillado.

Por otro lado, ha recordado que su partido quiere «reformar la organización territorial del Estado y eso se tiene que hacer de acuerdo con normas, con la Constitución, con el Estatuto, entonces sólo se puede hacer entrando en el sistema y desde dentro». Y ha apuntado que «es lo que están haciendo los separatistas, pero en sentido contrario, que están en el Congreso de los Diputados, en el Senado y no creen en la nación española».

«Los separatistas llevan décadas desmontando el Estado español, nosotros queremos hacerlo en sentido inverso, viendo qué competencias corresponde devolver al Estado, porque quizás se pueden gestionar mejor de manera centralizada», ha concluido Le Senne.