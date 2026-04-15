La Playa de Palma recupera el murete de piedra de su paseo tras las obras de reparación del colector

La Playa de Palma, el arenal más largo de Baleares, está recuperando el murete de piedra de su paseo tras las obras de reparación del colector de aguas pluviales y la renovación del alumbrado.

El Ayuntamiento de la capital balear ha informado, a través de un comunicado, de que el departamento de Infraestructuras ha iniciado la recolocación del murete de esta conocida y extensa playa, una actuación que permitirá reinstalar 1.650 metros lineales de este elemento a lo largo del litoral.

Los trabajos han arrancado en el entorno del torrente de Sa Siqui, en dirección a Llucmajor, y se irán extendiendo progresivamente por distintos tramos del paseo. Este murete, que se recubrirá posteriormente con piedra, fue retirado debido a las obras de reconstrucción y reparación del colector de aguas pluviales (CAZ), así como de la renovación del alumbrado de la primera línea de la Playa de Palma.

Ahora, explica el consistorio, se está procediendo a su reconstrucción en fábrica y posterior colocación en el frente litoral.

Las actuaciones de recolocación del muro están alineadas con el proyecto global de reconstrucción y mejora del colector de aguas pluviales y de modernización del alumbrado público de la Playa de Palma, una intervención estratégica financiada con fondos europeos y recogida en el Plan Global de Actuación de la zona.

Las obras, que cuentan con una inversión de 10,9 millones de euros, tienen prevista su finalización este verano y contemplan, en líneas generales, la renovación del alumbrado del paseo marítimo y la reparación del colector de aguas pluviales, una infraestructura con 30 años de antigüedad que recorre cerca de cuatro kilómetros del litoral.