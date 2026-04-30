Un padre y un abuelo secuestran a su bebé tras darle una paliza a la madre en un parking y huir a un piso franco

Un rapto familiar, tres personas en el banquillo y peticiones fiscales que alcanzan los 13 años de prisión. Este es el balance del escalofriante secuestro de un bebé de apenas un año, un suceso que conmocionó a la provincia de Zaragoza en 2022 y que este jueves llega a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares para que la justicia dirima responsabilidades.

Los hechos se remontan al 13 de octubre de 2022. Alrededor de las 18:40 horas, la tranquilidad de un parking en la localidad de Nuévalos se quebró de forma violenta. La madre del pequeño, residente en la isla de Ibiza, caminaba junto a su hijo y otros tres familiares, su madre, su tía y su prima, sin sospechar que estaba siendo acechada.

De pronto, y sin mediar palabra, se produjo un ataque súbito. El principal encausado, padre del niño y ex pareja de la mujer hasta junio de ese año, se abalanzó sobre ella por la espalda con una agresividad desmedida. En el forcejeo, la madre cayó al suelo abrazando al pequeño, momento en que el agresor comenzó a repartir patadas contra el resto de las mujeres presentes.

La escena, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, contó con la participación activa del abuelo paterno. Lejos de apaciguar la situación, este fue un paso más allá en la brutalidad: agarró del cuello a la madre del bebé y golpeó su cabeza contra el suelo en repetidas ocasiones, antes de abofetear a las demás acompañantes para evitar que auxiliaran a la víctima.

En mitad del pánico y los gritos, el progenitor tiró con brusquedad del brazo del bebé, arrebatándoselo a su madre, y huyó a la carrera junto al abuelo. Ambos se subieron a un vehículo y emprendieron una huida por carretera que terminó a cientos de kilómetros, en la localidad madrileña de Parla. Allí les esperaba un piso franco, facilitado por un tercer implicado, para ocultarse de las autoridades.

La fuga duró poco. Apenas 24 horas después, los agentes de la Guardia Civil localizaron el inmueble, detuvieron a los implicados y pusieron a salvo al menor, que fue devuelto de inmediato a su madre.

Ahora, casi cuatro años después de aquel episodio, el caso llega a los tribunales con varias peticiones de la Fiscalía. El padre se enfrenta a seis años de cárcel por los delitos de detención ilegal y maltrato, mientras que el abuelo podría ser condenado a cinco años de prisión por detención ilegal y dos delitos de lesiones.

Por su parte, el propietario del piso está acusado de un delito de encubrimiento, ya que el Ministerio Público considera que facilitó deliberadamente el vehículo, el garaje y la vivienda para ocultar al niño y a sus captores.

El juicio arranca este jueves a las 09:30 horas en la Audiencia Provincial de Palma.