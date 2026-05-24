El monstruo del abuelo político de Palma: abusa de la nieta de su pareja a los 5 años y la caza en el ascensor a los 8

Un nuevo dosier del horror golpea los tribunales de Mallorca. La Fiscalía destapa la cacería sistemática perpetrada por un depredador intrafamiliar que transformó un hogar en una cárcel de abusos, aprovechándose de los turnos de cuidado para asaltar a la nieta de su pareja cuando tenía apenas 5 años. Lejos de detener su desbocada lascivia, el acusado demostró una persistencia criminal salvaje al volver a emboscar a la pequeña tres años después, acorralándola en un habitáculo ciego junto a los ascensores del edificio cuando regresaban de hacer la compra. Un historial de infarto ante el que la Justicia se planta con una petición de castigo ejemplar.

El Ministerio Público lanza una durísima acusación contra el procesado, un hombre mayor de edad y sin antecedentes penales que transformó la custodia de la menor en una auténtica pesadilla intrafamiliar. El abuelo político actuó movido por un ánimo libidinoso, aprovechando su posición de superioridad derivada de ser la pareja de la abuela de la menor y de que la víctima acudía al domicilio para ser cuidada por esta. El escrito detalla que los abusos a menores se iniciaron en una fecha indeterminada, pero en todo caso en el año 2021, cuando la víctima contaba con menos de 6 años de edad.

Mientras el acusado convivía en casa de la abuela de la menor, en la vivienda familiar, se dirigió a la niña y le pidió de forma explícita que le realizara tocamientos en los genitales, cosa que hizo la menor dada la situación. Lejos de detener su actividad delictiva tras este abuso sexual, el agresor volvió a la carga años después, demostrando una absoluta persistencia. Los hechos definitivos se desencadenaron sobre las 11:00 horas del día 13 de abril de 2024, teniendo ya la menor 8 años.

Ambos regresaban de realizar juntos la compra y, al entrar en el edificio de la localidad de Palma, el acusado abrió la puerta de un habitáculo situado junto a los ascensores. Tras abrir la puerta de dicho habitáculo, intentó obligar a la niña a repetir los tocamientos; si bien, en esta ocasión, la menor se negó firmemente, causándole una situación de malestar.

El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual prevaliéndose de una situación de superioridad en relación al artículo 192, y de un delito de agresión sexual, prevaliéndose igualmente de superioridad. Por todo ello, el Fiscal solicita una condena total de 10 años de prisión —consistente en dos penas de 5 años de prisión por cada uno de los delitos—. El hombre fue detenido por la Policía Nacional.

Asimismo, exige la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una medida de libertad vigilada por un período total de diez años (cinco años por cada delito) a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo total de 12 años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 5.000 euros por el perjuicio psicológico sufrido.