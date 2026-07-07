El misterio del catamarán de Son Matías: alquila un barco de un millón de euros en Italia y emprende una fuga hasta Mallorca

Lo que parecía un simple contrato de arrendamiento náutico acabó convirtiéndose en una apropiación indebida que traspasó fronteras marítimas. La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a un hombre acusado de alquilar un lujoso barco en Italia y emprender una fuga hasta la isla de Mallorca con el objetivo de quedarse con él para siempre.