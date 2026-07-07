El misterio del catamarán de Son Matías: alquila un barco de un millón de euros en Italia y emprende una fuga hasta Mallorca
El acusado manipuló el GPS, falsificó la matrícula y cambió la bandera del barco para camuflar su rastro por el Mediterráneo
Lo que parecía un simple contrato de arrendamiento náutico acabó convirtiéndose en una apropiación indebida que traspasó fronteras marítimas. La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a un hombre acusado de alquilar un lujoso barco en Italia y emprender una fuga hasta la isla de Mallorca con el objetivo de quedarse con él para siempre.
Los hechos que se juzgan se remontan al 13 de octubre de 2020, cuando el procesado firmó un contrato de arrendamiento náutico para disponer durante unos días de una embarcación tipo catamarán valorada en un millón de euros en el puerto italiano de La Spezia. El acuerdo le obligaba a devolver la embarcación el 24 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el acusado incumplió el plazo de devolución y abandonó las aguas italianas.
Según el escrito de acusación, el hombre actuó con el fin de enriquecerse de forma ilícita y con la clara intención de incorporar el catamarán a su patrimonio. Para ocultar la embarcación y evitar ser descubierto, llevó a cabo diversas manipulaciones: colocó una placa de plástico pegada al casco con una numeración que ocultaba el registro real, cambió el nombre del barco, sustituyó la bandera italiana por la alemana y manipuló el sistema de GPS.
De esta manera, el acusado logró navegar hasta aguas españolas. Su travesía finalizó el 28 de octubre de 2020, cuando la embarcación fue interceptada a la altura de la playa de Son Matías, en el municipio mallorquín de Calvià. Posteriormente, el barco fue trasladado al puerto de Palma y devuelto a su legítimo propietario.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida, por lo que solicita para el acusado una condena de seis años de prisión. Por su parte, el titular de la embarcación reclama altas cantidades de dinero en concepto de indemnización. En concreto, solicita más de 50.000 euros por los perjuicios económicos sufridos durante el tiempo que no pudo alquilar el barco, así como por otros gastos derivados, entre ellos el traslado de la tripulación a Mallorca.