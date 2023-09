Unas cámaras de seguridad de una vivienda de Cala d’Or (Mallorca) grabaron el pasado lunes 25 como dos individuos con el rostro tapado con una camiseta entraban a robar a la casa. Según los afectados, se llevaron joyas de valor y registraron toda la casa.

El domicilio es propiedad de una familia que la alquila en temporada de verano. En el momento del robo, la vivienda se encontraba vacía ya que los inquilinos habían salido a cenar fuera. La semana anterior, los propietarios ya sufrieron un primer robo, por lo que decidieron instalar cámaras de seguridad en el interior de la casa. Unos días más tarde, dichas cámaras recién instaladas captaron un nuevo robo de dos individuos, según informa Diario de Mallorca.

Posteriormente, los propietarios de la vivienda denunciaron los hechos a la Policía Local. Los ladrones del vídeo podrían tratarse de un grupo de ladrones que ya había actuado en varias ocasiones en otras casas y restaurantes de la zona.

Una integrante de la familia compartió los vídeos captados por las cámaras de seguridad a través de la red social X, en los que se puede ver a ambos ladrones con las caras tapadas en el momento del robo.

Ahir varen entrar a robar a ca nostra, si me podeu ajudar per favor🙏🙏 si no sabeu res al manco que sapigueu que per Cala d’Or hi ha aquesta puta gent pic.twitter.com/ZDmOYCDxFn

— Aina Adrover 🦋 (@AinaAdroverV) September 26, 2023