entrevista con el presidente del Consell de Mallorca Llorenç Galmés: «Las relaciones con Vox soy muy buenas y juntos estamos trayendo el cambio a Mallorca»

"Hemos encontrado expedientes sin resolver, facturas sin pagar y proyectos anunciados por la izquierda que no existen" "Vamos a recuperar las 130.000 plazas turísticas que en el último pleno antes de las elecciones eliminó el pacto de izquierdas" "Durante los últimos 20 años el 48% de las licencias para construir en suelo rústico las ha concedido el pacto de izquierdas" Galmés gobernará con Vox para «desatascar Mallorca» y «recuperar la libertad y bienestar perdidos»

m.a. font / P. serra



Es el presidente del Consell de Mallorca y del PP de la isla. Llorenç Galmés (Santanyí, 1983) resalta en esta entrevista las excelentes relaciones que mantiene con Vox, formación con la que firmó el pacto para gobernar conjuntamente. Dice que juntos han formado un gobierno estable que está trayendo el cambio a Mallorca. Llorenç Galmés anuncia que este mismo mes empezará a trabajar para intentar acabar con el escándalo de las menores tuteladas que son explotadas sexualmente y que para ello encargará una auditoría con la finalidad de averiguar dónde se ha fallado.

Pregunta.- ¿Cómo va a afrontar el nuevo equipo de gobierno del Consell de Mallorca el conflicto de las menores tuteladas explotadas sexualmente?

Respuesta.- Nos comprometimos, de hecho es uno de los 185 puntos de gobernabilidad de los dos partidos que formamos el equipo de gobierno, PP y Vox, a encargar una auditoría. Este mes de septiembre empezaremos a trabajar para que la auditoría del IMAS [Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales] sea una realidad. Queremos saber exactamente dónde se ha fallado para que no puedan ocurrir nuevos casos. Aparte de este diagnóstico, adoptaremos todas las recomendaciones que ha hecho el Parlamento Europeo para mejorar el sistema de protección de estas niñas y de estos niños que están bajo la responsabilidad y tutela de la institución insular.

P.- ¿Cómo son las relaciones con Vox?

R.- Son muy buenas. De hecho, tenemos un gobierno estable, un gobierno que está llevando el cambio a Mallorca, un gobierno que se basa en 185 propuestas que se reflejan en el pacto de gobernabilidad y estamos trabajando de manera conjunta e intensa para mejorar la calidad de vida de todos los mallorquines.

P.- ¿Cómo se ha encontrado el Consell?

R.-Hay muchos expedientes sin resolver, con facturas sin pagar, con convenios sin ejecutar y sin los proyectos que se habían anunciado y que en teoría estaban preparados para salir a licitación. Además, nos hemos encontrado con un plan de estabilización interna que va a provocar una paralización durante muchos meses de esta casa. En Turismo, el conseller se ha encontrado cajas llenas de expedientes sin resolver, expedientes que provienen de hace muchos años y concretamente rondan los 4.000. También hemos visto que el Consell debe 11 millones de euros a los ayuntamientos.

P.- También ha dicho que hay proyectos sin ejecutar y convenios sin firmar.

R.- Sí, por ejemplo, proyectos anunciados desde hace muchísimos años sin tener un documento preparado para salir a licitación. El Parque de Bomberos de la zona sur de Mallorca, el tramo uno del Segundo Cinturón, la reforma de Cala Ardiaca, la apertura del nuevos centros de menores… Queremos revertir esta situación. El pacto de izquierdas vivía de eslóganes, de titulares y de crear falsas expectativas a los mallorquines.

P.- Y, aparte de la deuda a los ayuntamientos, hay facturas sin pagar también.

R.- Efectivamente. Hay facturas sin pagar y acuerdos que se habían tomado de palabra con diferentes entidades o diferentes empresas y que a día de hoy no han cobrado las ayudas que se habían prometido. Por ejemplo, en Cooperación Local hay ayudas a comercios pequeños y medianos que hace más de tres años que no se han resuelto. Por tanto, estos pequeños comercios no han recibido la ayuda que prometió el Consell en ese momento.

P.- ¿Cuándo se recuperarán las 130.000 plazas turísticas eliminadas por los socialistas?

R.- Uno de nuestros compromisos es recuperar la bolsa de plazas turísticas. Y nosotros somos conscientes de que no se puede crecer de manera ilimitada porque el territorio es finito. Queremos recuperar la bolsa de plazas turísticas porque es una bolsa de plazas turísticas que aprobó la izquierda con unos informes técnicos, jurídicos y objetivos que garantizaban pues una evolución del sector turístico durante los próximos años. Y ellos, por una voluntad únicamente partidista y electoralista, en el último pleno de esta institución eliminaron esta bolsa de plazas turísticas. Por tanto, nuestro compromiso es recuperarla de manera inmediata.

P.- ¿Habrá una reforma del Plan Territorial?

R.- El plan territorial necesita reformarse porque el plazo que en aquel momento se aprobó inicialmente ya ha caducado. Por una parte, necesitamos adaptarlo a la realidad que tiene Mallorca a día de hoy y sobre todo necesitamos ayudar a los ayuntamientos a que adapten sus normas subsidiarias propias de cada municipio a la normativa insular y a la normativa autonómica. Por tanto, durante esta legislatura sí que modificaremos el plan territorial.

P.- ¿Se aumentará el suelo urbanizable tras las desclasificaciones que hizo el pacto de izquierdas?

R.- Esta es una competencia del Govern. Lo que pasa es que desde las dos instituciones lo que queremos dar es seguridad jurídica, que no se hagan más descalificaciones por caprichos políticos. No vamos a aumentar la superficie mínima para poder construir en suelo rústico. Durante los últimos 20 años se han dado un número determinado de licencias de obras para construir en rústico, pero lo que llama la atención es que el 48% coincide con los últimos ocho años de pacto de izquierdas. Y esto quiere decir que, a consecuencia del miedo y de la inseguridad jurídica que ha generado el pacto de izquierdas, la gente que tenía un terreno en suelo rústico, si ha podido, ha construido. Mucha gente no ha podido construir porque no tenía capacidad económica y lo que ha hecho es vender a extranjeros antes de ver como sus propiedades pasaban a valer cero euros en su valor patrimonial.

P.- Se ha anunciado que el día 12 de septiembre de 2024 se celebrarán unos actos simbólicos con motivo de lo que antiguamente era la Diada de Mallorca.

R.- Así nos comprometimos en campaña electoral. Es uno de los acuerdos de gobernabilidad del PP y Vox. Hay toda una serie de de personas importantes de Mallorca que con sus estudios han avalado esta decisión. La verdadera Diada de Mallorca es día 12 de septiembre. En su día se aprobó por unanimidad, el PSOE votó a favor.

P.- ¿Tienen previsto recuperar el uso del español en el Consell de Mallorca?

R.- Queremos que se pueda hablar con libertad, sin imposiciones. Que los mallorquines puedan elegir la lengua que quieran sin ningún tipo de conflicto. De manera inmediata pondremos dos directrices muy claras. La primera es crear los premios de la Diada de Mallorca en las dos lenguas cooficiales de nuestra tierra. Y por otra parte, también estamos trabajando para que la gente se pueda dirigir a la Administración con una de las dos lenguas cooficiales y que sea atendido con la que el usuario prefiera.

P.- ¿Han empezado a trabajar en los presupuestos de 2024?

R.- Hemos empezado a trabajar durante el mes de agosto de manera individual en cada una de las consellerias. Hasta el mes de octubre no juntaremos toda la información. Por tanto, aún es pronto para hablar de presupuestos.

P.- ¿Tiene Llorenç Galmés algún proyecto nuevo en Servicios Sociales?

R.- Necesitamos muchos proyectos importantes, desde la construcción de nuevas residencias, porque en estos momentos hay 1.700 personas en listas de espera para poder acceder a una residencia o un centro de día, hasta nuevos centros para los menores que están bajo la responsabilidad de esta institución. Necesitamos también poner nuevos sistemas de climatización a los diferentes centros que son responsabilidad del IMAS.

P.- ¿Construirán nuevas residencias?

R.- Construiremos nuevas residencias tanto en Palma como en los diferentes municipios de Mallorca. El pacto de izquierdas ha hablado de dos residencias durante los últimos ocho años, una en Marratxí, que hace un año se puso en marcha, y la otra en la Playa de Palma, que desde hace un año y medio tiene las obras están paralizadas.

P.- Anunciaron que trabajarían para reabrir la Biblioteca de la Real

R.- Sí. El anterior ejecutivo se hizo una foto en la biblioteca anunciando que se reabriría como una medida electoralista. Durante todos los años anteriores había estado cerrado y nosotros lo habíamos reivindicado. Nosotros trabajaremos para mantener, ampliar y ayudar a la Real a conservar todos los documentos históricos importantes que hay en esta biblioteca.