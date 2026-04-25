‘La Larga’ da el pistoletazo de salida a la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela

La Sandberg PalmaVela ha arrancado hoy sábado con la salida de La Larga, su regata offshore, en la que un total de 35 embarcaciones han soltado amarras desde el Real Club Náutico de Palma para iniciar la competición de altura que llevará a la flota por distintos puntos del archipiélago balear.

A las 13:05 horas, la flota tomaba la salida en la bahía de Palma bajo condiciones meteorológicas favorables, con viento del Sur-Suroeste (200º) y de una intensidad ligeramente superior a la prevista, de entre 10 y 13 nudos, poniendo rumbo hacia La Rápita en el inicio de sus respectivos recorridos.

La Larga reúne en esta ocasión hasta seis clases: IRC, ORC 0, ORC 1, ORC 2-3, ORC A2 —la más numerosa y con tripulaciones reducidas a dos regatistas— y la clase Mini 6.50.

Antes de la salida, Toni Guiu, armador del TP52 Aproperties Blue Carbon que compite en ORC 0, destacaba el atractivo de la prueba: «A nosotros nos gusta hacer todo tipo de regatas porque cuanto más navegas, más vives, y si es un poco más larga, mejor. Además, estar en Palma y participar en PalmaVela siempre es un plus. El nivel del Real Club Náutico de Palma como organizador es altísimo y, tanto dentro como fuera del agua, la calidad es extraordinaria, lo que hace que la regata sea muy competitiva y atraiga a una gran flota”.

Sobre las condiciones previstas, Guiu añadía con risa nerviosa que «las previsiones son de poco viento y mañana por la noche tenemos los billetes de vuelta, así que veremos si conseguimos llegar a tiempo. El Mediterráneo es cambiante y siempre puede sorprender», comentaba.

Tres recorridos, una regata

El Comité de Regatas ha establecido tres recorridos diferenciados en función de las clases y sus esloras, con distancias que oscilan entre las 195 y las 295 millas náuticas.

El recorrido más largo, de casi 300 millas, está reservado para los IRC, los barcos de mayor eslora de la flota, como el Tilakkhana II, de 30 metros, que cuenta con la campeona olímpica y regatista oceánica española Támara Echegoyen.

De Palma hasta La Rápita, rodeando Formentera, las islas de Vedrà y Vedranell, y regresando por la zona de Espardell y Porto Colom antes de la llegada.

En estos momentos, la previsión es que los IRC podrían completar el recorrido durante la madrugada del lunes día 27, con llegadas estimadas entre las 04:00 y las 07:00 horas.

El segundo recorrido, de unas 230 millas, es el que están completando las clases ORC 0, ORC 1 y Mini 6.50 e incluye el paso por La Rápita y Espardell antes de dirigirse hacia Porto Colom y finalmente a la llegada.

Las clases ORC 2-3 y ORC A2 disputan un recorrido de aproximadamente 195 millas que propone un trazado más directo con el paso por Espardell, Porto Colom y llegada.

El tiempo límite para completar La Larga para todos los barcos es las 10:00 horas del martes 28 de abril.

La evolución de la regata puede seguirse en tiempo real a través del sistema de tracking en la web oficial www.palmavela.com (enlace al tracking)

La entrega de premios de La Larga se celebrará el martes 28 de abril a las 19:00 horas en la terraza principal del Real Club Náutico de Palma, seguida de la tradicional cena de participantes.