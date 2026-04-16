Jordi de la Fuente: «Baleares no puede ser la selva, hay que ayudar primero a los españoles frente a la inmigración»

Jordi de la Fuente es el secretario general de Solidaridad, el sindicato asociado a Vox. Lleva toda una vida dando la batalla política desde su Cataluña natal y desde marzo de 2025 se ha pasado a la lucha obrera defendiendo los intereses de los trabajadores españoles, quienes cada vez se sienten más atraídos por esta alternativa sindical.

Con motivo de su viaje a Palma para cubrir las elecciones sindicales en el aeropuerto de la capital, donde Solidaridad ya cuenta con representación, de la Fuente ha concedido una entrevista a OKBALEARES para hablar de los principales problemas que afectan a Balears: inmigración masiva, vivienda y turismo.

P. – Sois primera fuerza sindical en algunas empresas ya, ¿verdad?

R. – Sí, lo somos tanto en empresas pequeñas como grandes multinacionales de informática donde somos mayoría y tenemos el comité de empresa. Hemos negociado EREs con condiciones que no han visto ni en Telefónica. De cada diez procesos electorales en los que nos presentamos, entramos en el comité en más de ocho. Estamos demostrando otra forma de entender el sindicalismo desde un punto de vista social y patriótico para representar a los trabajadores de verdad y que vivan mejor.

P. – En Palma hay elecciones sindicales ahora mismo en el aeropuerto, ¿no?

R. – Sí, en una empresa de seguridad. Tenemos a nuestros compañeros afiliados cubriendo el proceso electoral; ya tenemos representación y aspiramos a repetir y tener un poco más.

P. – Sobre la zona de bajas emisiones en Palma implantada por el Ayuntamiento del PP, ¿qué opinan?

R. – Es una máquina de sacar cuartos. No puedo aceptar la incoherencia del PP que dice que implanta las zonas de bajas emisiones porque la ley obliga, pero pone multas cuando la ley no obliga a multar. Las familias trabajadoras tienen el derecho constitucional de circular para ir a trabajar o ver a su familia. Es una medida discriminatoria y clasista; nadie puede comprarse un coche eléctrico flamante cuando nuestro poder adquisitivo real está por debajo de la época de 2007.

P. – Es el modelo que llaman ‘ciudad de 15 minutos’. ¿Intentan colarnos algo negativo con neolenguaje?

R. – Esto en teoría está muy bien, pero ya existía antaño con los comercios de barrio regentados por autóctonos donde todos nos conocíamos. Ahora quieren un modelo que restrinja tu libertad para que no puedas salir del ‘gueto’ de los trabajadores. Quieren que no tengas coche ni nada para que todo sea más ‘líquido’. Tener una vivienda o un coche son conquistas de la clase trabajadora que te dan libertad y patrimonio; ellos quieren un modelo de personas sin arraigo ni valores, más fáciles de manejar para la izquierda.

P. – ¿Cómo repercute la inmigración masiva en la vivienda y cuál es la solución?

R. – Satura el mercado porque los políticos los dejan entrar de forma ilegal sin proveerles de techo ni condiciones, convirtiendo esto en la selva. La solución es clara: el que entra de forma ilegal, repatriación. El que viene a vivir de forma parasitaria de nuestras ayudas, remigración. Y el que está delinquiendo, deportación. Tenemos estas herramientas legales y la casta política no las quiere aplicar. Hay que proteger y ayudar primero a los españoles.

P. – Ante las agresiones en centros de MENAS, ¿ofrece Solidaridad asesoría legal?

R. – Sí, cuando explota algún caso de agresiones a trabajadores de seguridad o educadores en centros de internamiento, les ofrecemos nuestros servicios jurídicos para exigir condiciones de trabajo seguras. Entre la inmigración que nos llega hay gente que viene literalmente a delinquir y hacer el mal porque es su modus vivendi; esto tenemos que frenarlo y señalarlo.

P. – ¿Cuál es la posición de Solidaridad respecto al turismo y las ‘tractoradas’ del campo?

R. – Estamos a favor del turismo equilibrado que permita la supervivencia de nuestro comercio local frente a fondos de inversión extranjeros que compran edificios enteros para hoteles y expulsan a los autóctonos que no pueden pagar un alquiler. Respecto al campo, hacemos sinergias con asociaciones contra la competencia desleal de tratados con Marruecos, Australia o Mercosur. Estamos al pie del cañón con agricultores y ganaderos para defenderlos frente a los grupos de presión y que se presenten iniciativas en su favor.