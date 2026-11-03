Impactante avistamiento en Mallorca: medio centenar de ballenas piloto recorren las aguas de sa Calobra

Las aguas del norte de Mallorca han sido escenario de un avistamiento extraordinario durante los últimos días. Un grupo de entre 45 y 50 ballenas piloto ha sido localizado en alta mar, frente a la zona de sa Calobra, a unas cinco millas aproximadamente de la costa. Se trata de una concentración poco habitual en aguas de Baleares y de una imagen espectacular de la riqueza de la fauna marina que habita en el entorno de la isla.

Los ejemplares se encuentran en zonas de alta mar caracterizadas por sus grandes profundidades, un entorno especialmente adecuado para esta especie de cetáceo. Las ballenas piloto son grandes buceadoras y pueden realizar inmersiones de hasta 1.000 metros de profundidad para buscar alimento, principalmente calamares de gran tamaño, una estrategia de alimentación que también comparte el cachalote.

El grupo está formado por numerosos ejemplares de diferentes tamaños y edades. Algunos de los machos adultos destacan por sus dimensiones, ya que pueden alcanzar casi ocho metros de longitud. Su presencia en estas aguas, junto con el elevado número de individuos observados, ha llamado especialmente la atención por lo poco frecuente que resulta encontrar un grupo tan numeroso de ballenas piloto en Mallorca.

En el vídeo del encuentro se aprecia cómo los animales nadan tranquilamente en la superficie, descansan y muestran una actitud curiosa mientras observan lo que sucede a su alrededor. Son momentos especialmente interesantes para conocer el comportamiento de estos mamíferos marinos, que suelen desplazarse en grupos y mantienen una estrecha relación entre los miembros de su comunidad.

El avistamiento se ha producido a varias millas de la costa, en aguas abiertas de la zona de sa Calobra, un entorno donde las características del fondo marino permiten alcanzar grandes profundidades relativamente cerca del litoral mallorquín.

Desde @disfrutaelverano, empresa dedicada al avistamiento de cetáceos en Mallorca, recuerdan la importancia de mantener siempre una actitud responsable cuando se produce un encuentro con estos animales. Una de las medidas fundamentales es detener el motor de la embarcación para evitar molestias y permitir que los cetáceos continúen con su comportamiento natural. Si son ellos los que deciden aproximarse, lo recomendable es mantener el motor completamente apagado.

La observación responsable es especialmente importante con especies como las ballenas piloto, que pueden acercarse por curiosidad a las embarcaciones. Por ello, es fundamental no perseguirlas, no intentar interceptar su trayectoria y respetar siempre su espacio.

Este encuentro vuelve a demostrar que el mar de Mallorca es mucho más que playas y calas. Sus aguas profundas albergan una biodiversidad extraordinaria y ofrecen la posibilidad de observar especies marinas sorprendentes en libertad. La presencia de entre 45 y 50 ballenas piloto frente a sa Calobra constituye, sin duda, uno de esos avistamientos difíciles de olvidar y una muestra del patrimonio natural que esconde el Mediterráneo balear.