Ibiza: un solar de chabolas e indigentes acogerá 200 pisos sociales en la zona con la vivienda más cara de España

Ibiza: un solar de chabolas e indigentes acogerá 200 pisos sociales para residentes en la zona con la vivienda más cara de España, donde el metro cuadrado ronda entre 7.400 y 8.600 euros.

Una más que preciada promoción que ha empezado ya su cuenta atrás para ser una realidad con la publicación oficial del cambio de uso de unos terrenos municipales cedidos al Govern hace nada menos que 15 años, para la construcción de un inexistente centro de salud.

Tras fracasar esta opción, ahora será la Conselleria de Vivienda la que, en un plazo no superior a cinco años, haga realidad el sueño de cientos de ibicencos que a diario se tienen que enfrentar a unos alquileres imposibles.

Tras ser un foco constante de marginalidad con todo tipo de asentamientos ilegales de chabolas, caravanistas y sin disponer de servicio de ninguna clase, este preciado y hasta ahora maldito terreno público, pasará a ser tierra prometida para los adjudicatarios de esos pisos de precio limitado y alojamientos dotacionales en régimen de alquiler para funcionarios, así como otros usos complementarios vinculados al ámbito sanitario.

El Ayuntamiento de Eivissa continúa así dando pasos firmes en el desarrollo del Plan Ibiza, una ciudad para vivir, con el destino de esta nueva parcela municipal a la construcción de vivienda pública.

El cambio de destino cuenta con la conformidad de los servicios jurídicos municipales y responde a la memoria justificativa emitida el pasado 17 de marzo de 2026 por la Concejalía de Vivienda, que avala la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública en el municipio.

En este sentido, el pleno ibicenco ya aprobó el cambio de uso de la parcela, estableciendo como nueva finalidad la construcción de vivienda pública protegida y alojamientos dotacionales en régimen de alquiler.

Asimismo, se autorizó la transmisión del terreno por parte del Ib-Salut al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para hacer posible el desarrollo del proyecto.

El acuerdo fija un plazo de cinco años para la ejecución del nuevo destino y en caso de que no se cumpla este plazo o no se mantenga el uso durante los 30 años siguientes, la cesión quedará sin efecto y el terreno revertirá al Ayuntamiento de Ibiza.

Finalmente, el acuerdo está en información pública desde este pasado jueves y durante los próximos 15 días, para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones o sugerencias.