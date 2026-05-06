Arrolla con su camión a un hombre en una finca de Mallorca y lo deja tirado estando inconsciente

Un hombre de origen español se enfrenta a cuatro meses de prisión de prisión por atropellar a una persona en una finca del municipio de Llucmajor (Mallorca) y dejarlo abandonado estando inconsciente. El acusado, además, no tenía carnet de conducir, ya que se le retiró en el pasado por conducir bajo los efectos del alcohol.

El suceso ocurrió el 9 de octubre del año 2021. El varón dejó su camión con el motor en marcha y el freno de mano puesto. Debido a un fallo mecánico, el vehículo retrocedió y arrolló a la víctima, que en ese momento estaba cerrando la puerta de la propiedad.

Preso del pánico, el procesado sacó a la víctima de debajo del vehículo, pero al comprobar que no respondía, abandonó el lugar, dejando al hombre inconsciente en el suelo. El afectado no recibió ayuda alguna hasta tres horas después, sobre las 17:00 horas, cuando recuperó el sentido y sus gritos de auxilio fueron escuchados por vecinos.

Tras el atropello, la víctima sufrió un neumotórax, múltiples fracturas costales, contusiones en pulmón e hígado y daños neurológicos en la mano. En total, el proceso de curación se extendió durante 703 días (casi dos años), de los cuales 39 fueron de carácter grave o muy grave, dejando además secuelas permanentes.

Debido a la magnitud de los daños, la aseguradora del camión ya ha realizado varios pagos al afectado para cubrir su recuperación. La cantidad abonada hasta la fecha es de más de 400.000 euros. A pesar de estos pagos preventivos, la víctima mantiene su reclamación judicial por la indemnización total que le corresponda por ley.

Casi cinco años después, el caso llega ahora a los tribunales de las Islas Baleares. La Fiscalía pide para el hombre una pena de 4 meses y 15 días de prisión, además de la prohibición de conducir durante 15 meses, por ser el presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. El Ministerio Fiscal destaca la agravante de que el acusado era plenamente consciente de que no podía conducir por una condena penal anterior.

El juicio arrancará este miércoles a partir de las 10:45 horas en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.