Héroe en Palma: un joven salvó la vida al operario electrocutado en la calle Reyes Católicos con una RCP decisiva

El grave accidente laboral en Palma ocurrido el pasado martes por la noche en la calle Reyes Católicos, donde un trabajador colombiano de 33 años sufrió una descarga eléctrica que le provocó una parada cardiorrespiratoria, tuvo un protagonista hasta ahora desconocido. Jorge, un joven trabajador de reformas que se encontraba en un edificio cercano, fue quien inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que resultaron decisivas para mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los equipos sanitarios.

Tal y como publicó OKBALEARES, el accidente se produjo sobre las 21.45 horas mientras el operario participaba en la reforma de un local en Palma. Durante los trabajos recibió una potente descarga eléctrica que lo dejó inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos de asistencia, los sanitarios del SAMU 061 consiguieron recuperar sus constantes vitales y lo trasladaron en estado grave al Hospital Son Llàtzer, donde continúa ingresado.

Ahora se ha conocido cómo fueron los angustiosos minutos previos a la llegada de los servicios de emergencia. Jorge estaba realizando trabajos de carpintería en un inmueble próximo cuando escuchó el revuelo procedente de la calle. Pensando que se trataba de un incendio, cogió un extintor de su furgoneta y acudió rápidamente al lugar.

«Pensaba que era un incendio y claro, llevo un extintor en la furgoneta… Cogí el extintor para ver lo que pasa». Al llegar, descubrió una escena completamente distinta. El trabajador yacía inconsciente en el suelo después de haber recibido la descarga eléctrica y nadie se atrevía a tocarlo.

«Cuando llegué, me encontré con que el chico estaba ahí tirado en el suelo, que nadie lo tocaba, y al chico se le había parado el corazón.» Sin perder un segundo, comenzó las maniobras de RCP mientras otras personas alertaban al 112. Durante varios minutos mantuvo las compresiones siguiendo las instrucciones telefónicas de los servicios de emergencias.

«Me decían: ‘No pares, y si encuentras a alguien que pueda ayudarte, que te sustituya, pero no pares’.» Según recuerda, el estado del operario era extremadamente crítico. «Estaba morado y no respiraba, nada. La lengua se la estaba tragando. Me puse a darle reanimación hasta que conseguimos que pudiera mover y que pudiera respirar.»

Pocos minutos después llegaron efectivos del SAMU 061 y de la Policía Local de Palma, que relevaron al joven y continuaron con la asistencia hasta estabilizar completamente al herido antes de su traslado hospitalario. La rapidez con la que se iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar resultó determinante para que el trabajador pudiera llegar con vida al hospital.

Lejos de atribuirse ningún mérito, Jorge asegura que volvería a actuar exactamente igual. «Si no es por ese momento en que bajé, este chico ahora mismo no lo contaría. Lo haría mil veces porque me gustaría que, si en algún momento le pasara a alguien de mi familia, a un conocido o a mí, me lo hicieran. Da igual quién sea y de dónde sea, es una persona y la ayudaría.»

Mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente laboral y la electrocución, el testimonio de Jorge revela la importancia que tuvieron esos primeros minutos de actuación para evitar un desenlace fatal.