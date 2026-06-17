Un trabajador colombiano de 33 años, en estado grave tras sufrir una brutal descarga eléctrica en Palma

Un trabajador colombiano de 33 años permanece en estado grave después de sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba unas obras de reforma en un local situado en la calle Reyes Católicos, en Palma. El accidente, ocurrido durante la noche del martes, obligó a movilizar a un importante dispositivo de emergencias después de que la víctima entrara en parada cardiorrespiratoria y tuviera que ser reanimada por los sanitarios en el mismo lugar de los hechos.

El suceso se produjo sobre las 21.45 horas, cuando el hombre estaba colaborando en la reforma de un bajo ubicado en el número 124 de la citada vía. Según las primeras informaciones, el trabajador se subió a una escalera para manipular una instalación eléctrica cuando, por causas que se investigan, recibió una potente descarga eléctrica que lo dejó gravemente herido.

La situación generó momentos de gran tensión entre las personas que se encontraban en el inmueble. Fueron los propios compañeros del trabajador quienes dieron la voz de alarma al comprobar que el hombre había quedado inconsciente tras la electrocución. De inmediato se activó el protocolo de emergencias y varias patrullas de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma, junto con agentes de la Policía Nacional, acudieron al lugar para asegurar la zona y facilitar la actuación de los servicios sanitarios.

A su llegada, los profesionales del SAMU 061 encontraron a la víctima en una situación crítica. Los sanitarios iniciaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando recuperar sus constantes vitales tras varios minutos de intensa intervención. Una vez estabilizado, el hombre fue inmovilizado, evacuado en camilla desde el interior del local y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Son Llàtzer, donde continúa ingresado con pronóstico grave.

Las primeras investigaciones a las que ha tenido acceso OKBALEARES, apuntan a que el accidente se produjo mientras manipulaba un cable eléctrico durante los trabajos de reforma. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron la descarga, aunque los investigadores trabajan para determinar si existió algún fallo en la instalación o si se trató de un desafortunado accidente laboral.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y elaborar el correspondiente atestado. Fuentes próximas al caso han señalado que, en principio, no existen indicios de criminalidad ni de circunstancias extrañas, por lo que todo apunta a un accidente laboral.

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a los trabajos con instalaciones eléctricas, especialmente en obras de reforma, donde resulta imprescindible extremar las medidas de seguridad y utilizar equipos de protección adecuados para evitar accidentes de consecuencias tan graves como el ocurrido en Palma.