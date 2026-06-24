La herencia fantasma de 50.000 euros que acabó en una estafa: una pareja detenida en Palma por timar a un compatriota

La promesa de una herencia de 50.000 euros terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para un vecino de Palma. Lo que parecía una simple ayuda económica entre conocidos acabó desembocando en una presunta estafa de más de 4.000 euros que ha terminado con una pareja detenida por la Policía Nacional tras, supuestamente, hacerse con el dinero mediante un engaño cuidadosamente construido alrededor de una fortuna que nunca llegó a existir.

Según la investigación policial, los ahora detenidos aprovecharon la relación de confianza que mantenían con la víctima para hacerle creer que estaban a punto de recibir una importante herencia. El único obstáculo, le explicaron, era la necesidad de adelantar varios miles de euros para hacer frente a supuestos gastos administrativos y trámites burocráticos imprescindibles para desbloquear el dinero.

La historia resultaba convincente. Los presuntos autores aseguraban que la llegada de los 50.000 euros de la herencia era inminente y que el dinero prestado sería devuelto en apenas unas semanas, acompañado incluso de una compensación económica adicional. Convencido de que estaba ayudando a unas personas de confianza y de que recuperaría rápidamente el dinero, el perjudicado accedió a realizar cinco transferencias bancarias por un importe total superior a los 4.000 euros.

Sin embargo, una vez recibido el dinero, la situación dio un giro radical. El plazo prometido venció sin que la víctima recuperara ni un solo euro. Las llamadas dejaron de obtener respuesta, los mensajes quedaron sin contestación y los teléfonos utilizados para mantener el contacto dejaron de funcionar. Lo que inicialmente parecía un retraso terminó convirtiéndose en una sospecha cada vez más evidente de haber sido víctima de una estafa relacionada con una falsa herencia.

Ante la falta de noticias y la desaparición de quienes habían solicitado el dinero, el hombre decidió acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos. A partir de ese momento se puso en marcha una investigación por parte del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, especializado en este tipo de fraudes.

Las pesquisas permitieron reconstruir la operativa seguida por los sospechosos y confirmar los movimientos económicos denunciados por la víctima. Los investigadores consiguieron identificar a los presuntos responsables y descubrieron además que el hombre investigado se encontraba ya ingresado en el centro penitenciario de Palma cumpliendo condena por otros hechos.

La investigación culminó con la localización y detención de la mujer implicada. En paralelo, los agentes realizaron las diligencias correspondientes con el otro investigado, que fue trasladado temporalmente para la práctica de actuaciones policiales antes de regresar nuevamente al centro penitenciario.

Este nuevo caso de estafa en Palma vuelve a poner de relieve cómo los delincuentes recurren cada vez con más frecuencia a historias aparentemente creíbles para conseguir que sus víctimas entreguen importantes cantidades de dinero. En esta ocasión, el gancho fue una supuesta herencia bloqueada de 50.000 euros. El resultado, según la investigación policial, fue una víctima que perdió más de 4.000 euros, una denuncia y una operación que terminó con una pareja detenida por un presunto delito de estafa.

La actuación de la Policía Nacional permitió esclarecer los hechos y desmontar una trama que utilizó la confianza personal como principal herramienta para consumar el engaño. Los agentes consiguieron detener a los dos implicados, pero de momento, la víctima se ha quedado sin dinero.