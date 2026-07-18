Hasta el alcalde separatista de Manacor se rinde a la selección española: habrá pantalla gigante para ver la final del Mundial

Hasta el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver (Més Esquerra) se rinde a la selección española: este domingo habrá pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina.

El mismo que en redes sociales calificó a este país de «puta España de mierda» ha accedido a la petición realizada por el grupo municipal del PP y respaldada por la mayoría de los casi 50.000 vecinos de la capital del Llevant, que podrán ver el encuentro en la plaza Ramon Llull.

Habrá que ver si entre los que presencien la histórica cita mundialista de este 19 de julio está el polémico primer edil, protagonista de numerosos mensajes de odio contra España, como el de «fachas muertos y puta España de mierda», que publicitó en redes la pasada Navidad.

Hay que recordar que el ya candidato de Més al Consell de Mallorca, que abandonará la política municipal a final de la legislatura y que presume de hacerse fotos con la estelada, en septiembre del año pasado se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo.

La decisión de instalar la pantalla gigante, como había solicitado el PP, ha sido adoptada con la boca pequeña por el gobierno municipal de coalición con los socialistas, casi a hurtadillas y sin dar publicidad al asunto en redes sociales, conscientes del revuelo que esta decisión va a tener entre los militantes separatistas de Més-Esquerra.

Pero, como apuntaba en su solicitud el Partido Popular del tercer municipio más poblado de Mallorca, la final es «una oportunidad para hacer pueblo» y ya que «muchos manacorins quieren vivir esta final juntos».

El encuentro entre España y Argentina es sin duda un «acontecimiento deportivo excepcional que puede reunir a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades», por lo que el PP consideraba que el equipo de gobierno municipal que lidera el independentista Miquel Oliver «debería ser sensible a una demanda compartida por una parte importante de la población y facilitar un espacio público adecuado para que todos puedan vivir este momento».

Más que nada, además, porque es una localidad con muchos vecinos de origen magrebí, pero nacidos en Manacor, que durante el partido prestarán su apoyo a la estrella de la selección española, Lamine Yamal.