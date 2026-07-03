Graban a una turista gritando y golpeando a su pareja a bordo de una embarcación frente a una playa de Mallorca

Escena de máxima tensión la que se vivió en la costa de San Telmo, en el municipio mallorquín de Andratx, donde una pareja de turistas fue grabada protagonizando una violenta discusión a bordo de una embarcación fondeada frente a la playa. Los gritos y la actitud de la mujer llamaron la atención de decenas de bañistas, que no daban crédito a lo que estaban presenciando mientras disfrutaban de una jornada de sol y playa.

El incidente ocurrió a plena luz del día y fue seguido por numerosos testigos desde la arena y el agua. Lo que comenzó como una conversación entre la pareja fue subiendo de tono de forma progresiva hasta convertirse en una bronca que rompió por completo la tranquilidad de la zona.

Según relataron varios de los presentes, la turista comenzó a gritar de forma insistente a su pareja. Sus voces podían escucharse perfectamente desde la costa, lo que hizo que muchos bañistas dirigieran su atención hacia la embarcación para intentar averiguar qué estaba sucediendo.

La discusión alcanzó su momento más tenso cuando, en medio del enfrentamiento, la mujer golpeó con un manotazo a su pareja. El hombre reaccionó alejándose y refugiándose en la parte delantera de la embarcación, aparentemente con la intención de evitar que la situación fuera a más. Sin embargo, la mujer fue tras él y volvió a golpearle mientras continuaba increpándole a gritos.

La escena dejó atónitos a quienes se encontraban en la playa. Más allá de los golpes, fueron los gritos constantes de la mujer los que más sorprendieron a los testigos, ya que podían escucharse desde la orilla y rompían el ambiente de tranquilidad habitual de esta conocida zona del litoral mallorquín.

La discusión generó una enorme expectación. Decenas de personas siguieron durante varios minutos todo lo que estaba ocurriendo sobre la embarcación, mientras algunos bañistas comenzaron a plantearse si era necesario avisar a los servicios de emergencias ante el temor de que el enfrentamiento pudiera terminar de forma más grave.

Finalmente, al percatarse de que eran observados por numerosas personas e incluso de que algunos estaban grabando la escena con sus teléfonos móviles, la pareja redujo la intensidad de la discusión y la situación terminó calmándose sin que, aparentemente, fuera necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Varios de los testigos explicaron posteriormente a OKBALEARES que estuvieron a punto de llamar al 112 al considerar que se estaba produciendo una agresión. «La mujer estaba pegando al hombre y los gritos eran constantes. Pensamos en avisar porque no sabíamos cómo podía acabar la situación», señalaron algunos de los bañistas que presenciaron el altercado.

Por el momento, se desconoce si alguno de los dos implicados ha presentado una denuncia por lo ocurrido o si las autoridades han tenido conocimiento formal de los hechos. Tampoco ha trascendido la identidad ni la nacionalidad de la pareja de turistas, que abandonó el lugar una vez finalizó la discusión.

El episodio ha generado numerosos comentarios entre quienes se encontraban ese día en San Telmo (Andratx), una zona muy frecuentada durante el verano por residentes y visitantes. Muchos de los presentes reconocieron que nunca habían presenciado una escena similar en una embarcación fondeada frente a la playa y aseguraron que durante varios minutos temieron que el enfrentamiento pudiera acabar de una forma mucho más grave.