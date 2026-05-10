El «efecto llamada» de Pedro Sánchez desborda Baleares: 6.500 peticiones de regularización en solo dos semanas

Vox ha denunciado el «efecto llamada» que están provocando las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que, según ha informado la formación, en las Islas Baleares ya se han registrado casi 6.500 solicitudes de regularización en apenas dos semanas.

Según aseguran los de Santiago Abascal, estas cifras demuestran el fracaso de las políticas de fronteras abiertas y regularizaciones masivas impulsadas por el Ejecutivo socialista. En concreto, de las 6.485 solicitudes registradas, más de 5.500 corresponden a arraigos para personas en situación irregular, mientras que otras 910 afectan a solicitantes de protección internacional pendientes de resolución.

«Entrar ilegalmente en España no puede tener premio. El Gobierno está lanzando un mensaje peligrosísimo que multiplica el efecto llamada y agrava todavía más la presión migratoria que sufren nuestras islas», ha afirmado el presidente de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne.

La formación, además, ha denunciado que el archipiélago ya soporta una presión migratoria insostenible que afecta directamente a la convivencia, la seguridad ciudadana, el acceso a ayudas sociales y la capacidad de los servicios públicos.

«Mientras miles de españoles y residentes legales no pueden acceder a una vivienda, sufren listas de espera interminables en la sanidad pública y soportan una pérdida constante de poder adquisitivo, el Gobierno sanchista dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales», han manifestado desde Vox.

Le Senne ha sido especialmente contundente con las declaraciones realizadas por el Delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, que han calificado el proceso como «justo, legal y democrático».

Por otro lado, Le Senne ha explicado que «lo que llaman ‘justicia’ es premiar la inmigración ilegal frente a quienes cumplen la ley. Lo que llaman ‘democracia’ es imponer a los españoles unas consecuencias sociales, económicas y de seguridad que nadie ha votado. Y lo que llaman ‘normalidad’ es, en realidad, un efecto llamada irresponsable que agravará todavía más la situación migratoria en Baleares».

Por último, Vox Baleares ha asegurado que seguirá defendiendo una «inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades reales de España», frente a un modelo de «descontrol y efecto llamada promovido por el Gobierno de Sánchez», que, según han opinado, está convirtiendo Baleares en una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal en Europa, y seguirá reclamando por poner fin a las regularizaciones masivas, por otorgar un refuerzo del control de fronteras y por dar la correspondiente prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos.