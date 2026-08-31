Un edificio público de Mallorca amanece con pintadas de rechazo a la invasión de Ceuta: «PSOE traidores, Ceuta no se abandona»

Un edificio público del municipio mallorquín de Artà ha amanecido este lunes con pintadas a favor de Ceuta y contra el PSOE. Se trata de la biblioteca municipal, cuyas paredes exteriores han sido vandalizadas con mensajes como «Ceuta no se abandona» y «PSOE traidores».

El acto ha sido rápidamente condenado tanto por el PP como por el PSOE. Los socialistas han indicado en sus redes sociales que «ninguna discrepancia política justifica ataques a edificios públicos» y han afirmado que esperan igualmente la condena de los partidos «democráticos» de Baleares.

Por su parte, el PP ha manifestado que «la política se tiene que hacer desde el respeto, el diálogo y la convivencia, nunca desde el odio ni la confrontación», han apuntado. «Ante el vandalismo, condena clara y sin matices», han añadido.

En unas semanas muy complicadas por la situación extrema que vive la Ciudad Autónoma, miles de españoles no pierden la oportunidad para solidarizarse con el pueblo ceutí. En Mallorca, por ejemplo, Son Moix se llenó este pasado domingo de banderas de España para mostrar su apoyo total a Ceuta.

El estadio se llenó de rojigualdas que portaron los aficionados bermellones a modo de protesta por los días críticos que viven en el municipio ceutí. Los fondos de Son Moix y las tribunas apoyaron al Ceuta, cuyos jugadores, además, se plantaron en los primeros 30 segundos del partido de Segunda División.

En redes sociales, miles de aficionados pidieron que Son Moix se tiñiera de banderas españolas. Jorge Campos Asensi, diputado de Vox en Baleares, fue uno de los que más alzó la voz: «Tenemos que ganar, pero también tenemos que apoyarlos. No olvides tu bandera», escribió. Él y muchos más fans siguieron el mismo mensaje de llevar la bandera nacional para unirse a la causa y lanzar el mensaje al Gobierno de que la urgencia de salvar Ceuta es máxima prioridad.