Una doctora y un celador de Mallorca se enfrentan a 11 años de cárcel por inflar consultas para cobrar más dinero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles, a partir de las 10.45 horas, la vista previa del juicio contra una médica de familia y un celador, pareja sentimental, acusados de estafar más de 7.000 euros al Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut).

La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados una condena de cinco años y medio de prisión como presuntos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental.

El Ministerio Público también reclama que ambos devuelvan los 7.196 euros que, supuestamente, percibieron de forma irregular en sus nóminas, además del pago de una multa de 7.200 euros cada uno y la inhabilitación durante seis años para el ejercicio de funciones sanitarias.

Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre enero y octubre de 2023, cuando ambos trabajaban como personal interino en un centro de salud de Mallorca. La acusada desempeñaba funciones como médica de familia, mientras que el otro procesado ejercía como celador.

La Fiscalía sostiene que ambos actuaron con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito mediante la introducción de datos falsos en el sistema informático del IB-Salut. De este modo, la agenda de la facultativa reflejaba un número de pacientes atendidos superior al real, lo que le habría permitido percibir distintos complementos salariales vinculados a la actividad asistencial.

Siempre según la acusación, el celador, encargado entre otras funciones de registrar los pacientes citados en las agendas de los facultativos, anotó como atendidos a pacientes que figuraban citados en la agenda ordinaria de la médica, pese a que en realidad no acudieron a consulta.