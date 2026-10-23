Debut de Maribel Cerezo como candidata de Vox al Congreso: «El ruido lo ponen ellos y la razón nosotros»

La docente universitaria y científica, Maribel Cerezo, ha hecho este viernes su debut como candidata de Vox al Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en Menorca en el acto que precedía al mitin de Santiago Abascal. Cerezo se ha referido al ruido externo que se oída en el exterior de la plaza ocupada por los seguidores de Vox: «El ruido lo ponen ellos pero la razón la tenemos nosotros», ha dicho.

Cerezo ha alentado a los asistentes a acudir a las urnas el 29-N porque «no hay que desperdiciar un solo voto ante la mafia».

La candidata tiene bien aprendido el ideario de Vox y los argumentos de su partido para esta campaña. Ha defendido con vehemencia los tres ejes de la campaña para las elecciones generales: «menos papeles y más libertad» como objetivo de la desregulación, la prioridad nacional, y el que ha provocado los primeros aplausos que recibe en su incipiente carrera política: «queremos la remigración, quien entra ilegalmente se va, y el que delinque se va».

Ha recordado que en lo que llevamos de año han llegado a Baleares más de 6.800 personas en patera » mientras que miles de menorquines tienen que ir a Son Espases a curarse, y los vuelos en invierno casi desaparecen. Y esto se acabó».

Maribel Cerezo ha cerrado su intervención asegurando que «Menorca dejará de ser una isla olvidada». «Vamos a echar a la mafia corrupta de Pedro Sánchez porque lo que viene lo vamos a ganar juntos».

Cerezo se estrenaba en todo por lo que también había que escuchar sus primeros vítores en un mitin: «Viva Vox, viva Menorca, viva Baleares y viva España».

Antes de Cerezo ha intervenido el presidente del partido en las islas, Gabriel Le Senne, quien ha informado a los asistentes del fallecimiento de la diputada autonómica Maribel Verdú a quien se ha brindado un aplauso colectivo como homenaje.