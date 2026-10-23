Fallece a los 58 años la diputada de Vox en el Parlament María José Verdú

La diputada de Vox en el Parlament balear y concejal en el Ayuntamiento de Bunyola, María José Verdú, ha fallecido este viernes a causa de la larga enfermedad que padecía. Una enfermedad que ya llevaba varias semanas impidiéndole participar en los plenos y comisiones del Parlament.

En la Cámara autonómica, y en el grupo parlamentario de Vox, Verdú llevaba las áreas de Turismo y de Salud. En concreto, tenía una excelente relación personal con la consejera de Salud (del PP), Manuela García.

María José Verdú no era nueva ni en la política ni en el ámbito sanitario. De hecho, fue elegida presidenta de la Comisión de Salud de Baleares. En la actualidad también era gerente del Comité Provincial de Vox.

La diputada fallecida entró en el Parlament tras las elecciones autonómicas de 2023, ya que figuraba en el puesto número 4 de los 8 diputados que obtuvo en los comicios la formación de Santiago Abascal. Una lista que lideraba Jorge Campos.

Verdú no entró durante su paso por el Parlament en ninguna fricción agria ni con el PP ni con la oposición y siempre defendió postulados en positivo en sus dos áreas: el turismo y la salud. Hace dos años presidió la comisión de investigación del caso Mascarillas.

Con esta nueva e imprevista situación, su escaño podría ser ocupado por el número 8 en la lista Mari Paz Pérez, actualmente consellera insular en el Consell de Mallorca.

Javier Ripoll sería otra opción porque es el siguiente -número 9 en la lista-. Vox no ha comunicado todavía qué pasos seguirá para la sustitución de la diputada fallecida, por la que el pleno del próximo martes guardará un minuto de silencio.

Es de suponer que el mitin de Santiago Abascal de este viernes en Menorca rendirá homenaje póstumo a María José Verdú Torres. Se esperan reacciones similares en el ayuntamiento de Bunyola, del que ha sido concejal durante toda esta legislatura.