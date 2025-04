Cyle Larin vs Vedat Muriqi: ¿son incompatibles?

¿Son incompatibles Cyle Larin y Vedat Muriqi? Parece que sí, al menos por lo que se refiere al canadiense. En Donosti volvió a quedar de manifiesto: Muriqi puede jugar junto a Larin, pero Larin no puede hacerlo junto a Muriqi. Esa es una evidencia de la que son conscientes en el club desde hace tiempo y que de hecho insinuó Arrasate en la sala de prensa en la previa del partido del sábado: «el primero que tiene que creérselo es él». El canadiense se siente inseguro cuando juega al lado del kosovar y, salvo en ocasiones puntuales, como en el choque de esta temporada ante el Girona, no es capaz de dar buen rendimiento cuando no actúa él solo en la vanguardia.

En este escenario, el Mallorca debe ser muy cuidadoso con la decisión que toma este verano con respecto a su delantera. Muriqi quiere una ampliación de contrato y Larin está en el mercado. Está claro que uno de los dos debe salir, pero lo que ya no es tan evidente es quién. Larin es más joven y domina más registros del juego, pero Muriqi es más intimidante y más regular, aunque es mayor y más propenso a lesiones que el canadiense.

Lo ideal, y ese era el plan, hubiera sido que los dos formaran un ataque que sobre el papel parecía letal cuando coincidieron por primera vez en el verano de 2023. Sin embargo por lo que sea no ha dado resultado y, sí o sí, habrá que tomar una decisión. Los números son también muy caprichosos: sin Muriqi los de Arrasate ganaron fuera de casa al Betis, Valladolid, Getafe y Real Sociedad, y al Valencia y el Girona en Son Moix, ya que en este partido el kosovar fue expulsado a la media hora. Es decir que de las seis victorias en calidad de visitante, cuatro se han resuelto favorablemente sin concurso del ariete titularísimo, al que por lo menos le quedan aún tres semanas antes de volver al equipo tras su última lesión muscular.

Será uno de los grandes debates del próximo verano porque está claro que uno de los dos va a salir porque el Mallorca necesita otro tipo de delantero. Ahora bien, ¿cuál de ellos? Seguramente la decisión se fundamentará en diferentes aspectos, pero el básico será el económico.