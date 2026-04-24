La congelación de óvulos se ha disparado un 276% en Mallorca en los últimos cinco años, según un análisis del IVI Illes Balears. Los tratamientos de reproducción asistida han mantenido un crecimiento estable en el archipiélago, un reflejo del retraso generalizado de la maternidad y el creciente interés de las mujeres por conocer y anticiparse a su salud reproductiva, explica el Instituto Valenciano de Infertilidad.

Por otro lado, la edad media de las mujeres que acuden a tratamientos en Baleares se sitúa en 38,6 años, en línea con la tendencia observada a nivel nacional.

La Dra. Clara Colomé, directora de IVI Illes Balears, cuenta que la maternidad tardía forma parte de una realidad social que atienden a diario y, desde este centro, su objetivo es «acompañar a las mujeres y las parejas con información rigurosa y opciones adaptadas a su situación».

Entre los tratamientos con mayor crecimiento destaca la vitrificación (congelación) de óvulos, que ha aumentado un 276% en Mallorca en los últimos cinco años. La preservación de la fertilidad permite conservar los óvulos en edades de mayor capacidad reproductiva, ofreciendo a las mujeres la posibilidad de retrasar la maternidad sin renunciar a sus probabilidades biológicas actuales.

Desde el IVI Illes Balears apuntan que la tendencia más destacada en Baleares corresponde a la preservación de la fertilidad entre pacientes nacionales, que ha aumentado un 250,8% en los últimos cinco años. Además, cuando hablamos de preservación de la fertilidad, observamos que las mujeres vitrifican a edades inferiores —en torno a los 35-36 años— en comparación con la media de edad de los tratamientos de fertilidad en general, que se sitúa alrededor de los 38-39 años.

La Dra. Colomé asegura que hace unos años la vitrificación era más frecuente entre mujeres sin pareja que querían mantener sus opciones de cara al futuro, pero que ahora el perfil ha evolucionado claramente. «Hoy atendemos también a muchas parejas que, sabiendo que lo ideal sería tener un hijo pronto, deben posponerlo por motivos personales, laborales o de estabilidad. Para ellas, la preservación no solo permite mantener abiertas sus opciones reproductivas, sino también contemplar una planificación familiar a más largo plazo», explica.

Por otro lado, el análisis de IVI Illes Baleares pone de manifiesto diferencias significativas entre pacientes nacionales y extranjeras. En cuanto a las nacionales, la edad media ha descendido ligeramente en los últimos años: de 37,6 a 37,1 años, reflejando una mayor anticipación en la toma de decisiones reproductivas.

La tendencia más relevante es el aumento en la vitrificación de óvulos (+258%), que confirma el interés por preservar la fertilidad en edades más favorables.

Por lo que se refiere a las pacientes extranjeras, mantienen una edad media más elevada, aunque también con un ligero descenso: de 40,6 a 40,4 años.

Los tratamientos en este grupo han aumentado un 134,7% en los últimos cinco años.

Destaca la ovodonación, con un crecimiento del 79,2%, consolidándose como una opción eficaz para mujeres que buscan altas probabilidades de éxito y procesos reproductivos más directos.

La Dra. Colomé subraya que no hay que olvidar que la fertilidad femenina empieza a descender de forma más acusada a partir de los 35. Por ello, aboga por que «las mujeres tengan acceso a información adecuada y, cuando corresponda, valoren la preservación si prevén posponer la maternidad más allá de esa edad».