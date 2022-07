Los animalistas le reprochan al alcalde de Palma que deje sin sombra en agosto a los coches de caballos ,y una portavoz de una entidad animalista, en concreto de SOS Voluntarios de Son Reus, le ha echado en cara al primer edil socialista, José Hila, su demagogia.

La portavoz de la entidad ha recordado que estando en la oposición, en concreto el 18 de julio de 2012, el hoy alcalde criticaba al último gobierno del PP, por no instalar marquesinas para dar sombra a los coches de caballo en el edificio de Aduanas en el Parc de la Mar.

Ahora, y en concreto en el pleno celebrado hoy por el Ayuntamiento de Palma, Hila ha retirado la partida presupuestaria para este fin de 140.000 euros para destinarla a otros menesteres.

Además la portavoz lamentó que la pasada legislatura, gobernando ya el actual primer edil socialista, dijo que no iban a dar más licencias, cosa que no ha sido cierta, y le recriminó su falta de empatía y de compromiso en la defensa del bienestar animal.

En relación a este tema la número uno del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, celebró el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos, para avanzar progresivamente en la instalación de calesas eléctricas de cara a la próxima legislatura.

«Por primera vez, un partido político trae al Ayuntamiento de Palma una propuesta para que en un futuro muy cercano existan calesas eléctricas y los caballos no tendrán que seguir tirando de las calesas con las inclemencias del tiempo», ha declarado Pomar.

Pomar lamentó que PP y Vox no apoyaran la iniciativa. Desde esta última formación, su líder en el Consistorio, Fulgencio Coll, explicó que «el voto ha sido en contra porque no se ha hablado con el gremio. Está clarísimo que los conductores cuidan bien a los animales, además de la tradición que supone para la ciudad las calesas con caballos, pero, es inaceptable que no se haya tenido en cuenta a los conductores».

En la misma línea Coll aseguró que «si ellos ven bien que se implanten estos vehículos eléctricos que se llegue a un acuerdo, ya que, desde el punto de vista del tráfico supondrá lo mismo. Pero, es inaceptable que se implante una medida sin haber hablado con los conductores de las calesas».