Amenazas, palizas y videoconsolas vendidas para pagar: detenido un menor por extorsionar a otros jóvenes en Palma

Amenazas, agresiones y dinero exigido a otros menores. La Policía Nacional ha detenido en Palma a un menor de edad acusado presuntamente de extorsionar y robar con violencia a varios jóvenes, a los que habría intimidado para obligarlos a entregarle dinero. Algunos de los afectados llegaron a vender sus videoconsolas y otros objetos para reunir las cantidades exigidas.

La investigación arrancó después de que varios menores denunciaran haber sufrido amenazas y extorsiones por parte de un grupo de jóvenes. Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro detectaron un patrón común en los testimonios: las víctimas eran amenazadas y, en algunos casos, agredidas si no entregaban el dinero que les reclamaban.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, detrás de estos hechos se encontraría un menor que presuntamente se apoyaba en otros jóvenes para conseguir sus objetivos. Los investigadores reunieron tres denuncias de menores que describieron episodios de intimidación, violencia y exigencias económicas.

Uno de los afectados relató que había sufrido una agresión y que las amenazas continuaron posteriormente a través de terceras personas. La presión fue tal que tuvo que pedir dinero a un familiar y, al no alcanzar la cantidad que le exigían, vendió mandos de su videoconsola y varios juegos para conseguir más dinero.

Otro de los denunciantes aseguró que llevaba tiempo siendo amenazado por el ‘matón de barrio’ para que entregara dinero. En una ocasión, mientras se encontraba en un parque, el presunto autor lo habría agredido en presencia de otros dos menores. Estos últimos, según la versión recogida por los investigadores, no participaron directamente en los golpes, pero habrían impedido que la víctima pudiera defenderse o huir.

El joven sufrió golpes por distintas partes del cuerpo y la pantalla de su teléfono móvil quedó rota durante el episodio. Después, vendió dos videoconsolas para reunir el dinero que le reclamaban. Las amenazas y el hostigamiento se repitieron y, tras un nuevo episodio violento, decidió recurrir a sus familiares para pedir ayuda.

Una tercera víctima también denunció haber sufrido amenazas reiteradas y hechos que se investigan como presuntos delitos de extorsión y robo con violencia. Tras avanzar en las pesquisas e identificar a los menores presuntamente implicados, los agentes localizaron al principal investigado el pasado martes 13 de octubre. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional procedió entonces a su detención.

La investigación continúa abierta. Los agentes sospechan que podría haber más menores afectados que no se han atrevido a denunciar por miedo a posibles represalias, por lo que no descartan nuevas detenciones.