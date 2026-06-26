Una alianza Vox-PP en Congreso y Senado planta cara al delirio de Pedro Sánchez de derribar el monolito de sa Feixina

Los votos a favor del Vox y el PP han sido suficientes para la aprobación este jueves en la comisión mixta Congreso-Senado, en Madrid, de una Proposición No de Ley (PNL) para frenar el delirio de Pedro Sánchez de derribar, en contra de todas las sentencias judiciales, el monumento dedicado al ‘Crucero Baleares’ ubicado en el parque de sa Feixina, en Palma.

La iniciativa partía de Vox y ha sido defendida en la comisión por el diputado por Baleares Jorge Campos.

En su intervención, Campos ha recordado que «el monumento homenajea a los casi 800 oficiales y marineros que perecieron como consecuencia del hundimiento de este buque de la Armada por ataque del bando republicano en la batalla del cabo de Palos en marzo de 1.938″.

Campos ha puesto sobre la mesa que la entidad patrimonialista ARCA ha sido una de las principales defensoras de su conservación por sus valores arquitectónicos y artísticos propios».

El diputado ha recordado que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Consell de Mallorca han aprobado contundentes iniciativas para un edificio que ya fue reinterpretado en 2010 por la ex acaldesa socialista Aina Calvo como una monumento de recuerdo «a todas las víctimas».

Con las sentencias judiciales en la mano, Jorge Campos denuncia que «el Gobierno socialista vulnera ahora de forma deliberada las sentencias judiciales con su decisión».

Hay que recordar que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno que preside Pedro Sánchez incluirá el monolito de Sa Feixina (Palma) en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. La asociación Memoria de Mallorca, en un comunicado, ha asegurado que así se lo trasladó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática celebrado recientemente en Madrid.

La integración del monolito de Sa Feixina —levantado por el franquismo en honor a los fallecidos en el Crucero Baleares, pero ya despojado de simbología— en el censo de elementos contrarios a la memoria democrática es «un paso adelante muy importante» para la asociación, que viene reclamando su retirada desde hace años.

Esta decisión, ha subrayado la entidad, abre la puerta a iniciar un nuevo proceso judicial para avanzar en su demolición definitiva.