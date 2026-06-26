ALART convierte Alaró en «un gran espacio de referencia para la creación contemporánea»

El Ayuntamiento deavanza en el desarrollo de la presente edición de, el ciclo de arte contemporáneo que, año tras año, refuerza su posición como una de las citas culturales de referencia en. La programación que empezó el pasado día 20 se extenderá hasta el 18 de julio, con un total de 16 propuestas artísticas distribuidas en más de una decena de espacios del municipio.

Exposiciones, instalaciones, artes vivas, danza, música, performances, proyecciones, talleres y actividades divulgativas conforman una programación que consolida ALART como una plataforma de difusión artística plenamente consolidada dentro del panorama cultural mallorquín.

Durante la presentación, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, destacó la importancia que ha adquirido el proyecto dentro del calendario cultural del municipio.

“ALART es una cita importante dentro del calendario cultural de nuestro pueblo. Es una jornada en la que Alaró se convierte en la capital cultural de nuestro entorno y nos permite mostrar el talento de los artistas que viven en el municipio, al tiempo que incorporamos creadores destacados del panorama artístico de Mallorca y de fuera de la isla”, señaló.

Por su parte, la concejala Catalina Cifre remarcó la apuesta del consistorio por dar visibilidad tanto a artistas emergentes como a creadores consolidados, así como por continuar explorando espacios singulares del municipio como escenarios artísticos.

Una de las grandes novedades y principales atractivos de esta edición es la exposición “Máximo-Mínimo”, instalada en el Casal Son Tugores y formada por una selección de obras de la colección de la Galería Xavier Fiol. La muestra reunirá piezas de artistas de reconocida trayectoria internacional y se presenta como uno de los grandes reclamos del programa.

En este sentido, el comisario Tomeu Simonet destacó que la propuesta adquiere un valor especial este año coincidiendo con una nueva etapa de la Galería Xavier Fiol, tras cerca de tres décadas de actividad.

“Máximo-Mínimo es una selección procedente de la colección de la Galería Xavier Fiol que habitualmente se convierte en uno de los principales atractivos del evento. Se trata de una propuesta con artistas internacionales que permite acercar al público de Alaró obras de gran calidad y relevancia”, explicó Simonet.

Simonet también puso el acento en una de las características diferenciales del proyecto: la participación activa de artistas vinculados al municipio.

“Es muy importante la presencia de artistas alaroneros, creadores de diferentes procedencias que viven o trabajan en Alaró y que desarrollan trayectorias muy sólidas. Esta conexión entre el talento local y las propuestas internacionales es una de las grandes fortalezas de ALART”, añadió.

La programación incluye también la participación de compañías y creadores vinculados al municipio, como la Compañía de Danza de Alaró, Alberto Trabado o Valentina Russo, así como diversas intervenciones de artes vivas y espectáculos que animarán calles, plazas y espacios patrimoniales del pueblo.

Otra de las singularidades de la edición de este año es la incorporación de espacios no convencionales para la creación contemporánea, entre los que destaca la Iglesia de Sant Bartomeu, que acogerá una intervención artística específica de Lin Utzon. Esta apuesta por abrir nuevos espacios expositivos permite seguir ampliando el alcance del proyecto y generar nuevas experiencias para los visitantes.

Tras la excelente acogida de las últimas ediciones, ALART continúa su proceso de crecimiento y consolidación, reforzando su proyección como un evento cultural de primer nivel capaz de atraer público, artistas y profesionales del sector. Con una programación diversa y de calidad, el ciclo vuelve a convertir Alaró en un punto de encuentro imprescindible para el arte contemporáneo en Mallorca.

Toda la programación puede consultarse en la web municipal de Alaró.