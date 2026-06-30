Este es el municipio más pequeño de Huesca, con solo 24 habitantes

En pleno Pirineo aragonés, rodeado de montañas y lejos del bullicio, se encuentra el municipio menos poblado de la provincia de Huesca. Según el censo del INE de 2025, Fago cuenta con solo 24 habitantes, una cifra que lo convierte en el pueblo más pequeño del territorio oscense y en uno de los menos poblados de España.

¿Dónde está Fago y por qué es el pueblo más pequeño de Huesca?

Situado en la comarca de la Jacetania, muy cerca de la frontera con Navarra, este enclave resume como pocos la realidad demográfica del norte aragonés: naturaleza imponente, núcleos urbanos mínimos y una vida marcada por la tranquilidad.

Fago se localiza en el Pirineo occidental, en una zona de montaña caracterizada por su aislamiento y su baja densidad de población. Con apenas 24 vecinos, ocupa el último puesto en el ranking provincial por número de habitantes.

Identidad cultural y arquitectura pirenaica

Uno de los elementos que hacen singular a Fago es la conservación de rasgos del aragonés, lengua tradicional del Pirineo. Este componente cultural aporta valor añadido a un municipio donde la tradición sigue presente en el día a día.

A nivel urbano, el núcleo mantiene la estética típica de montaña:

– Casas de piedra maciza

– Tejados de pizarra oscura

– Calles estrechas adaptadas al relieve

Esta arquitectura tradicional refuerza su atractivo para quienes buscan entornos auténticos y alejados de desarrollos urbanísticos masivos.

¿Qué ver en el municipio más pequeño de Huesca?

Aunque su tamaño es reducido, el municipio ofrece varios puntos de interés que justifican una visita:

– Iglesia parroquial de San Andrés: Templo de origen románico del siglo XVI y principal edificio histórico del pueblo. Conserva elementos arquitectónicos propios del Pirineo y constituye el corazón patrimonial del municipio.

– Ermita de San Cristóbal: Situada en un cerro a las afueras del núcleo urbano, junto a la carretera en dirección a Ansó, ofrece una panorámica privilegiada del entorno.

– Foz de Fago: Un cañón estrecho y profundo con cascadas y pozas, ideal para quienes buscan paisajes abruptos y rincones naturales poco transitados.

Así es vivir en el municipio menos poblado de Huesca

Residir en Fago implica apostar por la calma, el silencio y el contacto directo con la montaña. La convivencia es cercana y el ritmo de vida pausado. Sin embargo, esta exclusividad demográfica también conlleva desafíos:

– Servicios básicos concentrados en localidades próximas

– Escasa oferta comercial

– Mercado inmobiliario muy limitado

A cambio, el entorno ofrece:

– Aire limpio

– Baja densidad

– Un paisaje privilegiado durante todo el año

Para determinados perfiles, especialmente quienes priorizan calidad ambiental y desconexión, puede representar una opción atractiva dentro del Pirineo oscense.

Los pueblos más pequeños de Huesca

Fago encabeza una lista de municipios oscenses con menos de medio centenar de vecinos, según el INE 2025, pero estos son los pueblos que le siguen:

1. Fago (24 habitantes) – Jacetania

2. Palo (31 habitantes) – Sobrarbe

3. Senés de Alcubierre (49 habitantes) – Los Monegros

4. Valle de Lierp (52 habitantes) – Ribagorza

Este mapa confirma la fuerte fragmentación demográfica de la provincia, especialmente en áreas de montaña y zonas rurales alejadas de grandes núcleos.