Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se encuentran las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas
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Si te toca coger el coche este jueves para ir a trabajar, o tal vez ya estás preparándote para irte de de vacaciones, es importante que sepas dónde se encuentran las gasolineras o estaciones de servicio que son las más económicas hoy, y más ahora que tenemos que recordar que desde hace días ya no tenemos la rebaja del IVA para los combustibles. Lo que sí tenemos en cambio, y hasta septiembre, es un descuento temporal que para este mes de julio es de 15 céntimos el litro así que será bueno tener esto en cuenta, y hacer una consulta de cifras y datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,329 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,339 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Calonge (Sevilla). Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,365 €/l.
Gasolina 98
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza (Carretera A-376, km 2). Precio: 1,499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,599 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,339 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,349 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza (Carretera A-376, km 2). Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,399 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,409 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,379 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,387 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,429 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,459 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,539 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,629 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,648 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1,649 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1,669 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1,669 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,378 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,335 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,416 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,439 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,447 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1,639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,639 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n, A-366 km 1. Precio: 1,644 €/l.
- BP Río Grande. Cártama. A-357 Campillos-Málaga, km 47. Precio: 1,669 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,674 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,393 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,405 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,418 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,429 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,394 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,409 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,409 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,414 €/l.
- La Chica. La Carlota. Carretera A-445 Posadas-La Carlota, km 19,2. Precio: 1,419 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,419 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,419 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Fueling. Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,569 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste, Parc. M2. Precio: 1,625 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,625 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,639 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1,655 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,398 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,409 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,414 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,419 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,429 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,429 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,439 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,439 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,339 €/l.
Gasolina 98
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,399 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,469 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,499 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1,529 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,529 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI CETARSA, 5. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,339 €/l.
Además de los datos que acabas de conocer, puede que quieras hacer una consulta cualquier otro día, de modo que puedes entrar sin problema en el Geoportal de Gasolineras y filtrar la información en función de donde encuentres, con resultados en forma de listado como los vistos, o también en forma de mapa como el que te mostramos a continuación.