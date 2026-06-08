Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy lunes 8 de junio en las principales ciudades andaluzas
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Empieza una nueva semana y nos toca volver a la rutina de modo que si tienes que llenar el depósito y vives en Andalucía, conviene mirar los precios porque siguen existiendo diferencias importantes entre unas gasolineras y otras. A veces no parece mucho cuando se ve el precio por litro, pero al llenar el depósito te das cuenta que hay diferencias. Por eso cada vez más conductores consultan dónde está el combustible más barato antes de parar en una estación de servicio y para ello, nada como tener los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica con los que repasamos cuáles son hoy las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.
Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras donde repostar sale más barato este lunes:
Gasolina 95
- Tamoil, Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l.
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l.
- Tamoil, Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l.
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.
- Petroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.
- E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l.
- Ballenoil, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l.
- Plenergy, Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l.
- Plenergy, Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l.
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n, 1,327 €/l.
Gasolina 98
- Galp, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,509 €/l.
- BS Energy, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l.
- Galp, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l.
- Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l.
- Alcampo S.A., Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,562 €/l.
- Shell, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,579 €/l.
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l.
- Enerplus, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l.
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l.
- Cepsa, Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43, 1,599 €/l.
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l.
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l.
- Cepsa, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km. 27,7, 1,419 €/l.
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l.
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l.
- Ballenoil, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l.
- Petroprix, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l.
- Plenergy, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l.
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l.
- Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, las estaciones con los precios más bajos son las siguientes:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,359 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,359 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,359 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n, 1,359 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,489 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,519 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,569 €/l.
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2 Mesón Pancho, 1,579 €/l.
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,579 €/l.
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,589 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,599 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8, 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,479 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,489 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,499 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,499 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,499 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Estas son las opciones más económicas para repostar hoy en Málaga:
Gasolina 95
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,386 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,395 €/l.
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l.
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,398 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, 3, 1,399 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,399 €/l.
- Lisbona Oil, Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,420 €/l.
- Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1,426 €/l.
- Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,429 €/l.
- Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,435 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l.
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l.
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l.
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l.
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l.
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l.
- Galp, Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l.
- La Trocha, Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1, 1,649 €/l.
- Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5, 1,649 €/l.
Diésel
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,437 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,445 €/l.
- Lisbona Oil, Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,468 €/l.
- Trops, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,498 €/l.
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l.
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,509 €/l.
- Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,509 €/l.
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,529 €/l.
- Distreax-22 S.L., Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,529 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vas a repostar en Córdoba, estas son las estaciones donde el combustible cuesta menos este lunes:
Gasolina 95
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l.
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l.
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l.
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l.
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,384 €/l.
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,389 €/l.
- Petroprix, Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44, 1,399 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Avenida Libia, 34, 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.
- Fueling, Lucena, Ronda San Francisco, s/n, 1,499 €/l.
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l.
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l.
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l.
- M3 Petróleos, Puente Genil, Calle La Palmera, 18, 1,609 €/l.
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l.
- Shell, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,614 €/l.
- E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km. 24, 1,625 €/l.
Diésel
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l.
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,451 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,489 €/l.
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,498 €/l.
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l.
- Petroprix, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8, 1,499 €/l.
- Plenergy, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8, 1,499 €/l.
- Plenergy, Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30, 1,505 €/l.
- Geds, Rute, Calle Granada, 69, 1,519 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Las gasolineras más económicas de Granada para hoy son estas:
Gasolina 95
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,349 €/l.
- GM Oil, Motril, Calle Santo Domingo, 23, 1,349 €/l.
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,359 €/l.
- Plenergy, Granada, Avenida de Andalucía, s/n, 1,359 €/l.
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n, 1,359 €/l.
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril, Parcela 243, 1,359 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l.
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l.
- A. Aguaza, Cúllar, Carretera N-342, 156, 1,529 €/l.
- Fueling, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,529 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen izquierdo, 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen derecho, 1,539 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,559 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35, 1,559 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l.
- Petroprix, Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l.
- Cosafra, Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l.
- BS Energy, Baza, Carretera Benamaurel, s/n, 1,459 €/l.
- Nortegra Low Cost, Baza, Calle F (Pol. La Noria), 10, 1,459 €/l.
- Gaia, Zújar, Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n, 1,459 €/l.
Junto a los listados que acabamos de ver con datos del Geoportal, este también ofrece un mapa en el que aparecen señaladas las estaciones de servicio junto a sus precios tal y como vemos en el mapa de ejemplo que te mostramos de Málaga. Resulta útil para hacerse una idea rápida de qué zonas concentran las opciones más económicas o para buscar una gasolinera concreta antes de salir.