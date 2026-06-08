Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Empieza una nueva semana y nos toca volver a la rutina de modo que si tienes que llenar el depósito y vives en Andalucía, conviene mirar los precios porque siguen existiendo diferencias importantes entre unas gasolineras y otras. A veces no parece mucho cuando se ve el precio por litro, pero al llenar el depósito te das cuenta que hay diferencias. Por eso cada vez más conductores consultan dónde está el combustible más barato antes de parar en una estación de servicio y para ello, nada como tener los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica con los que repasamos cuáles son hoy las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras donde repostar sale más barato este lunes:

Gasolina 95

Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l.

, Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l. Tamoil , Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l.

, Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l. Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. Petroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l. Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l.

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l. Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n, 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,509 €/l.

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,509 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l. Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l.

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l. Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l.

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l. Alcampo S.A. , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,562 €/l.

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,562 €/l. Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,579 €/l.

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,579 €/l. Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l. Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l.

, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l. Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l.

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l. Cepsa, Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43, 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l. Cepsa , Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km. 27,7, 1,419 €/l.

, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km. 27,7, 1,419 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l. Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l.

, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l. Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l.

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l. Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, las estaciones con los precios más bajos son las siguientes:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,359 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,359 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,359 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,359 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,359 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,359 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,359 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n, 1,359 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,489 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,519 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,519 €/l. Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,569 €/l.

, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,569 €/l. ASC Carburantes , Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2 Mesón Pancho, 1,579 €/l.

, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2 Mesón Pancho, 1,579 €/l. Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,579 €/l.

, Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,579 €/l. Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,589 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,589 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,599 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,599 €/l. Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8, 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,479 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,489 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,499 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,499 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,499 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,499 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,499 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,499 €/l. Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Estas son las opciones más económicas para repostar hoy en Málaga:

Gasolina 95

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,386 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,386 €/l. S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,395 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,395 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,398 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,398 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, 3, 1,399 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, 3, 1,399 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,399 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,399 €/l. Lisbona Oil , Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,420 €/l.

, Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,420 €/l. Agla , Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1,426 €/l.

, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1,426 €/l. Petromarkt , Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,429 €/l.

, Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,429 €/l. Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,435 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l.

, Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l. Coloso , Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l.

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l. Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l.

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l. Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l.

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l. Galp , Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l.

, Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l. La Trocha , Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1, 1,649 €/l.

, Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1, 1,649 €/l. Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5, 1,649 €/l.

Diésel

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,437 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,437 €/l. S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,445 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,445 €/l. Lisbona Oil , Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,468 €/l.

, Torre del Mar, Calle Angustias, 1, 1,468 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,498 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,498 €/l. Plenergy , Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l.

, Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l. Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,509 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,509 €/l. Easygas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,509 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,509 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,529 €/l.

, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,529 €/l. Distreax-22 S.L., Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,529 €/l.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si vas a repostar en Córdoba, estas son las estaciones donde el combustible cuesta menos este lunes:

Gasolina 95

Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l. Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l. Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l.

, Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l. Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,379 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,379 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l. Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,384 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,384 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,389 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,389 €/l. Petroprix , Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44, 1,399 €/l.

, Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44, 1,399 €/l. Ballenoil, Córdoba, Avenida Libia, 34, 1,399 €/l.

Gasolina 98

Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l. Fueling , Lucena, Ronda San Francisco, s/n, 1,499 €/l.

, Lucena, Ronda San Francisco, s/n, 1,499 €/l. El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l.

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l. Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l.

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l. Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l.

, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l. M3 Petróleos , Puente Genil, Calle La Palmera, 18, 1,609 €/l.

, Puente Genil, Calle La Palmera, 18, 1,609 €/l. Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l.

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l. Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,614 €/l.

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,614 €/l. E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km. 24, 1,625 €/l.

Diésel

Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l.

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l. Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,451 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,451 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,489 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,489 €/l. Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,498 €/l.

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,498 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l. Petroprix , Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8, 1,499 €/l.

, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8, 1,499 €/l. Plenergy , Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8, 1,499 €/l.

, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8, 1,499 €/l. Plenergy , Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30, 1,505 €/l.

, Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30, 1,505 €/l. Geds, Rute, Calle Granada, 69, 1,519 €/l.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Las gasolineras más económicas de Granada para hoy son estas:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,349 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,349 €/l. GM Oil , Motril, Calle Santo Domingo, 23, 1,349 €/l.

, Motril, Calle Santo Domingo, 23, 1,349 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n, 1,359 €/l.

, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,359 €/l. Plenergy , Granada, Avenida de Andalucía, s/n, 1,359 €/l.

, Granada, Avenida de Andalucía, s/n, 1,359 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n, 1,359 €/l.

, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n, 1,359 €/l. Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril, Parcela 243, 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l.

, Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l. A. Aguaza , Cúllar, Carretera N-342, 156, 1,529 €/l.

, Cúllar, Carretera N-342, 156, 1,529 €/l. Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,529 €/l.

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,529 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen izquierdo, 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen izquierdo, 1,539 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen derecho, 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429, margen derecho, 1,539 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l. ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,559 €/l.

, Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,559 €/l. ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35, 1,559 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l. Petroprix , Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l. Cosafra , Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l.

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,459 €/l. BS Energy , Baza, Carretera Benamaurel, s/n, 1,459 €/l.

, Baza, Carretera Benamaurel, s/n, 1,459 €/l. Nortegra Low Cost , Baza, Calle F (Pol. La Noria), 10, 1,459 €/l.

, Baza, Calle F (Pol. La Noria), 10, 1,459 €/l. Gaia, Zújar, Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n, 1,459 €/l.

Junto a los listados que acabamos de ver con datos del Geoportal, este también ofrece un mapa en el que aparecen señaladas las estaciones de servicio junto a sus precios tal y como vemos en el mapa de ejemplo que te mostramos de Málaga. Resulta útil para hacerse una idea rápida de qué zonas concentran las opciones más económicas o para buscar una gasolinera concreta antes de salir.