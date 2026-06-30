Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy martes en las principales ciudades andaluzas
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El precio de la gasolina sigue siendo motivo de preocupación para muchos conductores, y más desde que ayer mismo ya se supiera que la rebaja del IVA en combustibles no se renueva de cara al 1 de julio como se esperaba sino que lo hace de otro modo: de manera progresiva durante los próximos tres meses. De este modo a partir de mañana será de 15 céntimos el litro durante todo el mes, en agosto de 10 céntimos el litro y ya en septiembre, de sólo 5 céntimos el litro, de modo que sólo nos queda hoy para repostar con los precios rebajados todavía a 20 céntimos el litro. Y en Andalucía, ciudades como Cádiz, Málaga o Sevilla experimentarán entonces algunas subidas, de modo que nada como comenzar a consultar precios, y sobre todo, llenar el depósito hoy martes 30 de junio. Toma nota entonces ya que tal y como marca el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la transición Ecológica, estas son las gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas de hoy martes se localizan en las siguientes direcciones.
Gasolina 95
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,239 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,239 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,239 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,249 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,279 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,285 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,469 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.
Gasóleo A
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n (km 27,7). Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
- Estaciones de Servicio Gasolivia. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1,369 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,379 €/l.
- Productores del Campo, S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006, km 15. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,396 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Para este martes 30 de junio, las gasolineras más baratas de Cádiz son estas:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,268 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,279 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,279 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,279 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,299 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,299 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,499 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,509 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1,514 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3. Precio: 1,519 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1,529 €/l.
Gasóleo A
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,369 €/l.
- Petrol & Go. Cádiz. Calle Castellar de la Frontera, 4. Precio: 1,369 €/l.
- Hemegas. Cádiz. Calle Algeciras, 4. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,369 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives, o estás, en Málaga estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,329 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,358 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,359 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,359 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,499 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,574 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,584 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida del Carmen, s/n. Precio: 1,594 €/l.
Gasóleo A
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,356 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,379 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,379 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes 30 de junio:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,286 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,304 €/l.
- Plenergy. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,327 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,328 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,449 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,489 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,530 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,534 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.
Gasóleo A
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,339 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,356 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,357 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,364 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,379 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Calle PP Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1,398 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada o estás allí quizás por vacaciones, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,219 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,219 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,219 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,219 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,219 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,219 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,329 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,459 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, pk 2,9. Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,459 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.
Gasóleo A
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,269 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,269 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1,297 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,319 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,319 €/l.
A partir de lo visto, ya sabes dónde repostar, pero si deseas consultar precios en otro hora, tienes el Geoportal de gasolineras con datos siempre actualizados, y resultados en forma de listado o en forma de mapa, como este que ves de Sevilla, para poder hacer consultas más detalladas: