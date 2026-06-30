Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Dónde es más barato repostar hoy martes en las principales ciudades andaluzas

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Blanca Espada

El precio de la gasolina sigue siendo motivo de preocupación para muchos conductores, y más desde que ayer mismo ya se supiera que la rebaja del IVA en combustibles no se renueva de cara al 1 de julio como se esperaba sino que lo hace de otro modo: de manera progresiva durante los próximos tres meses. De este modo a partir de mañana será de 15 céntimos el litro durante todo el mes, en agosto de 10 céntimos el litro y ya en septiembre, de sólo 5 céntimos el litro, de modo que sólo nos queda hoy para repostar con los precios rebajados todavía a 20 céntimos el litro. Y en Andalucía, ciudades como Cádiz, Málaga o Sevilla experimentarán entonces algunas subidas, de modo que nada como comenzar a consultar precios, y sobre todo, llenar el depósito hoy martes 30 de junio. Toma nota entonces ya que tal y como marca el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la transición Ecológica, estas son las gasolineras más baratas.

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las gasolineras más baratas de hoy martes se localizan en las siguientes direcciones.

Gasolina 95

  • Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,239 €/l.
  • Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,239 €/l.
  • Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,239 €/l.
  • EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,249 €/l.
  • Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l.
  • Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.
  • Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.
  • Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,279 €/l.
  • Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,285 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.
  • Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,469 €/l.
  • Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,479 €/l.
  • Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,479 €/l.
  • BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
  • Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l.
  • Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
  • Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.

Gasóleo A

  • Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n (km 27,7). Precio: 1,349 €/l.
  • Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
  • Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
  • Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
  • Estaciones de Servicio Gasolivia. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1,369 €/l.
  • Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.
  • EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,379 €/l.
  • Productores del Campo, S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006, km 15. Precio: 1,389 €/l.
  • Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,389 €/l.
  • Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,396 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Para este martes 30 de junio, las gasolineras más baratas de Cádiz son estas:

Gasolina 95

  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,268 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,279 €/l.
  • Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,279 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
  • Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,279 €/l.
  • Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,299 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,299 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,299 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,379 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
  • Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,499 €/l.
  • Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,499 €/l.
  • Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,509 €/l.
  • Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1,514 €/l.
  • Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3. Precio: 1,519 €/l.
  • Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1,529 €/l.

Gasóleo A

  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,368 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,369 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,369 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,369 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
  • Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,369 €/l.
  • Petrol & Go. Cádiz. Calle Castellar de la Frontera, 4. Precio: 1,369 €/l.
  • Hemegas. Cádiz. Calle Algeciras, 4. Precio: 1,369 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,369 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,369 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives, o estás, en Málaga estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.
  • Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,329 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,329 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,329 €/l.
  • Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1,349 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,358 €/l.
  • Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
  • EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,359 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

  • M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,499 €/l.
  • Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
  • La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.
  • ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.
  • Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,559 €/l.
  • Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,559 €/l.
  • Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,574 €/l.
  • Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,584 €/l.
  • Shell. Estepona. Avenida del Carmen, s/n. Precio: 1,594 €/l.

Gasóleo A

  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,356 €/l.
  • Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
  • Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
  • EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
  • Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,379 €/l.
  • Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,379 €/l.
  • Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,379 €/l.
  • Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,379 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes 30 de junio:

Gasolina 95

  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,286 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,299 €/l.
  • Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,299 €/l.
  • Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,299 €/l.
  • Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,299 €/l.
  • Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,304 €/l.
  • Plenergy. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,327 €/l.
  • E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,328 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,329 €/l.

Gasolina 98

  • Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,449 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
  • Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,489 €/l.
  • M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,489 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
  • Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l.
  • E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,530 €/l.
  • Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,534 €/l.
  • Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.

Gasóleo A

  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,339 €/l.
  • Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,356 €/l.
  • Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,357 €/l.
  • Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,364 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,369 €/l.
  • Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,379 €/l.
  • Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,379 €/l.
  • Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,379 €/l.
  • Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Calle PP Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1,398 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Si vives en Granada o estás allí quizás por vacaciones, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.
  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,219 €/l.
  • Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,219 €/l.
  • E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,219 €/l.
  • Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,219 €/l.
  • Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,219 €/l.
  • Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,219 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,329 €/l.
  • Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,459 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,459 €/l.
  • Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, pk 2,9. Precio: 1,459 €/l.
  • ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l.
  • Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,459 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.

Gasóleo A

  • E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,269 €/l.
  • Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,269 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1,297 €/l.
  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
  • GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.
  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,319 €/l.
  • Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,319 €/l.

A partir de lo visto, ya sabes dónde repostar, pero si deseas consultar precios en otro hora, tienes el Geoportal de gasolineras con datos siempre actualizados, y resultados en forma de listado o en forma de mapa, como este que ves de Sevilla, para poder hacer consultas más detalladas:

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Mapa del Geoportal que muestra gasolineras en una zona de Sevilla. (Foto: Geoportalgasolineras.es)

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