Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre el precio de la gasolina para este jueves en las principales ciudades andaluzas
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Si vives en Andalucía, sabrás que repostar el coche o la moto puede costarte muy distinto en función de dónde decidas parar a llenar el depósito, y más actualmente con la fluctuación constante de precios que existe. Ya hace meses que se sufre por la subida del precio de la gasolina y aunque parece que la situación se ha estabilizado en los últimos días, todavía podemos llevarnos alguna que otra sorpresa, de modo que conviene saber dónde repostar y para ello, nada como elegir los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la TransicióN Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, el Geoportal señala estas como las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Tamoil, Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.
- Plenergy, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,289 €/l.
- Petroprix, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy, Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Petroprix, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,289 €/l.
- EMC Red Power 24, San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,299 €/l.
- Ronda Norte, Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Masfuel, La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,299 €/l.
- Tamoil, Utrera. Carretera A-394 km 16. Precio: 1,299 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A., Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,498 €/l.
- Family Energy, Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Galp, Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,504 €/l.
- BS Energy, Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- Shell, Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- Galp, Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,534 €/l.
- Galp, Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,534 €/l.
- Los Ventolines (Agla), Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,559 €/l.
- Shell, Marchena. Autovía A-92 km 53,800. Precio: 1,564 €/l.
- Shell, Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte s/n. Precio: 1,569 €/l.
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil, Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix, Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l.
- Plenergy, Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l.
- Masfuel, La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,448 €/l.
- Moove, Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,448 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, tienes estas opciones como las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.
- Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,388 €/l.
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,388 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,388 €/l.
- Eroski, Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Easygas, Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l.
- Gueroil, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil, Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana, Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso, Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- M3 Petróleos, Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,559 €/l.
- Ninguno, Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- La Trocha, Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,589 €/l.
- Shell, Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Agla, Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n, A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l.
- Gueroil, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,599 €/l.
- Agla, Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Galp, Benalmádena. Avda. de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1,609 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,419 €/l.
- Easygas, Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Eroski, Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Gueroil, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Plenergy, Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,439 €/l.
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,468 €/l.
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,468 €/l.
- Ballenoil, Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,469 €/l.
- Distreax-22 S.L., Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l.
- Petroprix, Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,314 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,329 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1,349 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,419 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,429 €/l.
- ES Coloso, La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,455 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.
- Tarifa Oil, Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Tarifa. Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,539 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l.
- Shell, Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,559 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l.
- Galp, Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,559 €/l.
Diésel
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,449 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes, Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. Precio: 1,450 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Quienes viven en Córdoba, tienen estas gasolineras como las más económicas a primera hora de hoy:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,320 €/l.
- Ballenoil, Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,349 €/l.
- Cooperativa Lucena, Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy, Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy, Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,349 €/l.
- F. del Moral, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil, La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,369 €/l.
- Mirasierra, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,379 €/l.
- Fueling, Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,379 €/l.
Gasolina 98
- Mirasierra, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Fueling, Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- Enerplus, Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Q8, El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,559 €/l.
- El Carmen, Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Shell, Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,579 €/l.
- Petromarkt, Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,579 €/l.
- M3 Petróleos, Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l.
- Family Energy, Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l.
- Q8, Córdoba. Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,589 €/l.
Diésel
- Cepsa, La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,415 €/l.
- F. del Moral, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,449 €/l.
- Cooperativa, Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l.
- Riosol, Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,459 €/l.
- Mirasierra, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l.
- GEDS, Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,469 €/l.
- Ballenoil, Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,479 €/l.
- Plenergy, Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,497 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,285 €/l.
- Plenergy, Motril. Avenida de Salobreña s/n Parc. UE MOT13. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,305 €/l.
- Petroprix, Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,309 €/l.
- Minioil, Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,319 €/l.
- Smart Oil, Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,319 €/l.
- GM Oil, Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,319 €/l.
- Alcampo, Granada. C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88. Precio: 1,329 €/l.
- Tamoil, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo, Granada. C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88. Precio: 1,399 €/l.
- Tamoil, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- A. Aguaza, Cúllar. CR N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.
- AM97 Plus S.L., Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,519 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,519 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,519 €/l.
- Fueling, Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,519 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,519 €/l.
- ASC Carburantes, Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,519 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,369 €/l.
- E.S. Villasol, Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix, Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,389 €/l.
- Cosafra, Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy, Motril. Avenida de Salobreña s/n Parc. UE MOT13. Precio: 1,419 €/l.
- Alcampo Motril, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,419 €/l.
- Alcampo, Granada. C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88. Precio: 1,429 €/l.
- Tamoil, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Minioil Albolote, Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,429 €/l.
Cómo localizar las gasolineras más baratas en el mapa de Geoportal
Ya sabemos dónde nos sale más económico repostar hoy jueves, pero si deseas prepararte para el fin de semana y conocer precios mañana o cualquier otro día, tú mismo puedes entrar en el Geoportal y consultar listados como los vistos, o incluso ver resultados en un mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo y que te ubica con más detalle las gasolineras más baratas: