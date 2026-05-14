Precio de la gasolina hoy 14 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llegamos a jueves y si estás en Andalucía te darás cuenta de la diferencia de precios que puede aparecer en ciudades como Sevilla, Cádiz o Málaga. De hecho, llenar el depósito puede salir varios euros más caro dependiendo de la estación elegida, algo que termina notándose sobre todo para quienes utilizan el coche cada día o tienen pensado viajar estos días. Y no sólo eso, con el fin de semana cada vez más cerca, también son muchos los conductores que aprovechan para revisar precios antes de salir a carretera. Algunas estaciones mantienen tarifas más bajas que otras incluso estando relativamente cerca, por lo que comparar precios se ha convertido ya en algo bastante habitual para muchos usuarios. De este modo, y para comprobar qué gasolineras tienen el combustible más barato, tenemos los datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, así que veamos cuál es el precio de la gasolina hoy 14 de mayo y localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo en Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.319 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.319 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.319 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.329 €/l

(Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.329 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n – 1.337 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.574 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.574 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

(Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l Astigi – Écija (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l

Diésel

Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l

(Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l

(Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Red Car Oil (Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l

(Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz, ten en cuenta estas gasolineras que son las más baratas para repostar:

Gasolina 95

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.379 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.389 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.389 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.399 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.399 €/l Meroil (Puerto Serrano) – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500 – 1.399 €/l

Gasolina 98

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.469 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.469 €/l ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.569 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.569 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l

(Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.589 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.589 €/l EasyFuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1, 1 – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1, 1 – 1.599 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l

Diésel

SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz-Málaga km. 21 – 1.540 €/l

(Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz-Málaga km. 21 – 1.540 €/l Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l

(Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.569 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.569 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l Autonet&Oil (Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l

(Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l

(San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l Ballenoil (San Fernando) – Carretera N-IVA km. 680 – 1.585 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas en las que vamos a poder repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.379 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.379 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.428 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.428 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.639 €/l

(Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.639 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.569 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.569 €/l Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l

(Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l Tamoil (Rincón de la Victoria) – Autovía Carretera Nacional 340 km. 970 – 1.599 €/l

(Rincón de la Victoria) – Autovía Carretera Nacional 340 km. 970 – 1.599 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.599 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.599 €/l Ballenoil (Vélez-Málaga) – Camino Higueral El, 28 – 1.599 €/l

(Vélez-Málaga) – Camino Higueral El, 28 – 1.599 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.599 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.599 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.599 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.599 €/l Ballenoil (Fuengirola) – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 – 1.599 €/l

(Fuengirola) – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 – 1.599 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.599 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.599 €/l Petroprix (Vélez-Málaga) – Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo en Córdoba

Si vives en Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.395 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.395 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.409 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.409 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s.n. – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s.n. – 1.489 €/l

(Lucena) – CL Ronda San Francisco, s.n. – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l

(El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.625 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.585 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.585 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.585 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.585 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.589 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.589 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.595 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.595 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo en Granada

Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar:

Gasolina 95

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – 1.395 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – 1.395 €/l Plenergy (Granada) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.395 €/l

(Granada) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.395 €/l Petroprix (Granada) – Polígono Peri Cetarsa, 5 – 1.395 €/l

(Granada) – Polígono Peri Cetarsa, 5 – 1.395 €/l Plenergy (Atarfe) – Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427 – 1.395 €/l

(Atarfe) – Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427 – 1.395 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – 1.495 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – 1.495 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l

(Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l

(Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l

Diésel

Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l

(Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.589 €/l

(Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.589 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.589 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.589 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.589 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.589 €/l El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l

(Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.589 €/l

(Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.589 €/l Petroprix (Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l

(Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – 1.595 €/l

El Geoportal permite consultar dónde repostar más barato en Andalucía

El Geoportal de gasolineras muestra como acabamos de ver los listados con las estaciones de servicio de toda España y con ello, nos permite ver los precios actualizados de gasolina y diésel. Pero además podemos filtrar los precios a través de un mapa como el que veis arriba de granada y en el que ubicar mejor donde se encuentra cada una de esas gasolineras. Además, deja ordenar resultados de las gasolineras por precio y buscar directamente las opciones más económicas según la ciudad o el carburante que se necesite.