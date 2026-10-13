Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades de Andalucía hoy martes
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Tras el puente de tres días por la celebración del 12 de octubre, el martes es para muchos, el comienzo de la semana. Y una de las primeras cosas que hacen los conductores andaluces es comprobar a cómo está el combustible, ya que posiblemente y más si hicieron alguna escapada, el depósito está vacío y conviene saber dónde se ubican las estaciones con la gasolina más barata tal y como ahora te mostramos. Lo hacemos como ya sabes, a través de los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, así que toma nota porque este es el precio de la gasolina hoy 13 de octubre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a primera hora.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Comenzamos con Sevilla, que marca estas como las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, acceso a Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas que te mostramos son las gasolineras más baratas para hoy:
Gasolina 95
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, polígono industrial Campamento, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, polígono industrial Las Salinas. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, polígono industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.884 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.889 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota, A-491, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.765 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, polígono industrial Campamento, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si te encuentras en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.670 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
- E.S. Las Palmeras. Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: 1.689 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.881 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.749 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.769 €/l.
- Cooperativa Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.774 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.779 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.780 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.785 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.787 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más económicas son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.679 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.879 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, para acabar, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.726 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.
Con los datos mostrados, ya te puedes hacer una idea de dónde repostar hoy martes, pero si quieres hacer consulta en otro momento, puedes entrar en cualquier otro momento el Geoportal y hacer tu propia consulta, viendo resultados en mapas como este que vemos, a modo de ejemplo, de Sevilla: