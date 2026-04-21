Muere una niña de 5 años por posible meningitis en un hospital de Málaga

Una niña de 5 años ha fallecido debido a una posible meningitis en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. La Consejería de Salud ha indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causas definitivas de la muerte. Su origen y tipo están por determinar.

La niña fue trasladada desde el Hospital de la Axarquía al Hospital Materno Infantil de la capital malagueña, donde falleció este lunes. La niña asistió con la menor a otros centros de la comarca de la Axarquía, pero terminó ingresando en el Hospital Materno Infantil. Se están realizando las pruebas correspondientes para determinar con exactitud la causa de la muerte.

Se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios. Para ello se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.

Según la información trasladada por el personal médico, el riesgo de transmisión es bajo, aunque se han adoptado medidas amplias debido a la gravedad de la enfermedad. Entre las medidas se encuentra la de considerar contactos estrechos al alumnado de educación infantil, así como al profesorado que ha estado en contacto en los últimos días. Se les administrará un tratamiento antibiótico.

El calendario de vacunación infantil en Andalucía incluye vacunas frente a algunos de los principales agentes causantes de meningitis bacteriana.

La meningitis es una inflamación grave de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas. Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca.