Muere un hombre por una cornada de toro en las fiestas de Arcos de la Frontera (Cádiz)

Un vecino de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha fallecido después de permanecer 12 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Jerez de la Frontera, donde fue trasladado tras sufrir una grave cornada durante la celebración del Toro del Barrio Bajo, el pasado 24 de octubre. El alcalde del municipio, Miguel Rodríguez, ha confirmado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El suceso tuvo lugar durante la primera de las dos sueltas programadas para esa jornada. El animal, llamado Cumbrerito, embistió al hombre y le provocó una herida de gravedad en el pecho, además de un traumatismo en la cabeza. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado al centro hospitalario jerezano, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento.

El accidente no fue el único que se produjo durante los festejos. Otro hombre también resultó herido tras ser alcanzado por el segundo de los astados, Angelito, que salió a las calles del Barrio Bajo a las 17:00 horas. El primero de los toros había protagonizado la suelta inicial a las 15:00 horas.

El alcalde de Arcos ha lamentado públicamente lo ocurrido y ha expresado su pesar por el desenlace del suceso. Miguel también ha trasladado el pésame del Ayuntamiento a los familiares y amigos del fallecido.

El Toro del Barrio Bajo está organizado por la Peña Taurina del Toro del Aleluya y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arcos. La iniciativa busca recuperar y promocionar la tradición de las sueltas de toros en el municipio gaditano. Se trata de una celebración relativamente reciente que se ha organizado en varias ocasiones durante los últimos años.

La localidad cuenta también con otra cita taurina de mayor tradición, el Toro del Aleluya, que se celebra cada Domingo de Resurrección y congrega a numerosos vecinos y visitantes. En 2026, el Toro del Barrio Bajo tuvo dos convocatorias, una en enero y otra en octubre, después de que la edición prevista inicialmente para 2025 tuviera que aplazarse por las lluvias.

Este fallecimiento ha causado una gran conmoción en Arcos de la Frontera y vuelve a situar en el centro de la actualidad los riesgos de los festejos populares en los que se sueltan animales por las calles de los municipios.