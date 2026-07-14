Montero utiliza la sala de prensa del Parlamento andaluz para hablar de «inacción del poder judicial» señalando al juez Peinado

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha aprovechado este martes una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento andaluz para cargar contra lo que ha definido como la «inacción del poder judicial». Estas declaraciones llegan justo en plena polémica por las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado en el denominado ‘caso Begoña Gómez’.

Durante su intervención, Montero centró sus críticas en la actuación del magistrado instructor de la investigación que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, después de que trascendiera que Juan Carlos Peinado ha requerido a Begoña Gómez que acredite que el viaje realizado la pasada semana al Reino Unido tuvo como único destino la graduación de su hija, tal y como le había autorizado el juzgado.

La providencia dictada por el juez señala que en el pasaporte de Begoña Gómez «no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados», motivo por el que solicita que justifique el cumplimiento de las condiciones fijadas para el desplazamiento.

Montero sostuvo que este tipo de actuaciones judiciales están provocando «un daño» al conjunto de la sociedad y señaló directamente al juez Peinado por la que calificó como una «obsesión» con la esposa del presidente del Gobierno. A su juicio, resulta llamativo que quienes tienen la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia no actúen para evitar este tipo de situaciones.

La dirigente socialista lamentó que no existan, en su opinión, actuaciones «proactivas» por parte de los órganos competentes para impedir que se desarrollen instrucciones de esta naturaleza o, al menos, para sancionar aquellas conductas que puedan afectar a la imagen de la Justicia.

Además, Montero consideró que el requerimiento del juez supone también una falta de respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recordó que Begoña Gómez realizó el viaje acompañada por la escolta policial que habitualmente protege a la familia del presidente del Gobierno y cuestionó el sentido de poner en duda el itinerario realizado.

En este contexto, se preguntó si el magistrado estaba insinuando que los agentes permitieron que la esposa del jefe del Ejecutivo viajara a un destino distinto del autorizado judicialmente o si pretendía sugerir algún tipo de connivencia con una conducta irregular. «No se entiende qué está intentando trasladar el señor Peinado», afirmó durante su comparecencia.

La secretaria general del PSOE andaluz aseguró que existe una creciente preocupación por el deterioro de la imagen de la Justicia y sostuvo que casos como este contribuyen a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

«Todos estamos perplejos, atónitos, ya no ante la propia acción del señor Peinado, sino ante la inacción del poder judicial para intentar que estas cuestiones no sigan manchando el nombre de la Justicia ni haciendo que la reputación del servicio de Justicia esté cayendo a los peores niveles de nuestra democracia», concluyó Montero desde la Cámara andaluza.