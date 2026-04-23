«Se han prevenido los contagios»: la Junta niega casos de meningitis en el entorno de la menor fallecida en Málaga

La Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga ha informado de que no se han detectado casos de meningitis bacteriana entre los familiares ni en el ámbito escolar de la niña de cinco años, originaria de Vélez-Málaga, que falleció el pasado lunes en el Hospital Materno Infantil de la capital a causa de esta enfermedad. No obstante, las pruebas realizadas hasta el momento no han permitido determinar todavía la variante o serotipo concreto.

Fuentes del ámbito sanitario señalan que infecciones bacterianas graves, como la meningitis, pueden progresar con rapidez hasta derivar en un cuadro de sepsis, una reacción extrema del organismo ante la infección.

La niña fue trasladada el pasado lunes al Hospital Materno Infantil desde el Hospital Comarcal de la Axarquía. La Junta ha señalado que realizó «los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios». En este sentido, se puso en contacto tanto con la familia como con el ámbito escolar con ese objetivo.

Protocolo

Cuando se identifica un caso, lo habitual es comunicarlo al centro de salud y poner en marcha el protocolo correspondiente para las personas expuestas: se revisa si el entorno cercano está vacunado o si ha habido contacto, ya que el objetivo, según indican las fuentes, es «evitar que se propague» la enfermedad. Para ello, se analiza tanto el ámbito escolar o de guardería como el familiar, con la intención de «aislar todo lo que ocurre», e incluso se incluye a los profesionales sanitarios que han atendido al paciente. Esta labor suele recaer en los epidemiólogos de Atención Primaria en coordinación con Salud Pública, mientras que en el hospital interviene el servicio de Medicina Preventiva.

La información serológica definitiva, independientemente del tipo, será clave para mejorar la eficacia de futuras vacunas. Según las fuentes, el protocolo abarca a padres, hermanos y compañeros del entorno educativo. La quimioprofilaxis únicamente se administra a personas de riesgo, es decir, a quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas que la población general.

El calendario vacunal infantil en Andalucía contempla la inmunización frente a varios de los principales patógenos responsables de la meningitis bacteriana, como parte de las medidas destinadas a prevenir esta enfermedad.

3 casos en Málaga

Los datos recogidos en el último Boletín Epidemiológico Semanal (BES 0726) muestran una situación estable en relación con la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), término médico que incluye tanto la meningitis como la sepsis. En la provincia de Málaga se han notificado tres casos en lo que va de 2026, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior.

A la espera de que las pruebas de microbiología confirmen el serotipo concreto, el informe de la Consejería de Salud indica que el serogrupo B continúa siendo el más frecuente en Andalucía. Además, señala que el mayor riesgo de mortalidad se concentra en los mayores de 65 años, con una letalidad del 30,1%, mientras que en menores de 15 años se sitúa en el 6,8%.