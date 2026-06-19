Los agentes de la Guardia Civil encuentran los cuerpos sin vida de dos personas dentro de una vivienda en Gerena (Sevilla). Se trata de un hombre de unos 50 años y su hija, de unos 20.

Tras recibir el aviso, la Benemérita movilizó a varias patrullas para personarse en el lugar de los hechos y confirmó los dos fallecimientos.

Por el momento no se conocen posibles causas de los fallecimientos y no se descarta ninguna hipótesis. La Guardia Civil ha activado al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el padre habría acabado con la vida de su hija y, después, con la suya propia. Fuentes del Instituto Armado aseguran a ‘Europa Press’ que se ha descartado que el caso esté relacionado con un posible episodio de violencia de género o de violencia vicaria, aunque siguen las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Al parecer, la madre y esposa de los fallecidos ha sido la que ha encontrado los cadáveres cuando ha llegado de trabajar.

Tres días de luto en Gerena

El Ayuntamiento de Gerena en Sevilla decreta tres días de luto oficial tras conocerse los hechos. La alcaldesa, María Tenorio, ha trasladado su pésame a la familia: «Ha sido muy duro». La localidad ha suspendido todas las actividades del municipio.