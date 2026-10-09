Cielos poco nubosos y chubascos ocasionales en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto de Andalucía este 9 de octubre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en varias zonas. Es posible que se produzcan chubascos ocasionales, especialmente en el levante almeriense durante la madrugada, lo que podría dar lugar a precipitaciones localmente fuertes. Las temperaturas descenderán o se mantendrán estables y los vientos serán generalmente flojos, con algunas ráfagas moderadas en la costa mediterránea.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de octubre

Cielo mayormente despejado y caluroso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento bajo un manto de nubes que asoman sin prisa, ofreciendo un día mayormente despejado. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima por la mañana y los 31 grados al caer la tarde, el ambiente promete ser cálido. La brisa del noreste traerá algo de frescura, aunque a una velocidad moderada de 15 km/h, perfecta para aliviar el calor, sin llegar a ser molesta. Con la humedad en un rango del 25 al 85%, las horas de luz desde la salida del sol a las 08:26 hasta su despedida a las 19:55 invitan a disfrutar del aire libre.

A primera hora, la sensación térmica marcará los 16 grados, pero a medida que avance la jornada, se sentirá como si alcanzara los 30, creando un entorno acogedor. No hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes, lo que convierte a este día en una atractiva oportunidad para disfrutar de un paseo o una tarde de tapas. En resumen, será un día ideal para salir, relajarse y absorber la esencia de Sevilla, sin preocupaciones por chubascos.

CÃ³rdoba: ambiente fresco con nubes y posibilidad de lluvia

Las primeras luces de la mañana en Córdoba traen consigo un aire fresco y cargado de promesas inciertas. El cielo, en un tono grisáceo, se prepara para un día que podría ser tan dinámico como impredecible, con vientos que arrastran nubes amenazadoras y el murmullo de una lluvia que aún no se decide a caer.

La jornada comienza suave, con temperaturas mínimas de 12°C, pero a medida que avanza la tarde, se prevé un descenso térmico notorio, alcanzando una máxima de 28°C. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h y la sensación térmica puede llegar a oscilar entre 12°C y 27°C, sintiéndose una humedad notable. No olvide llevar paraguas, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo transcurrirá de manera estable, con un cielo mayormente despejado tanto por la mañana como durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 31°C de máxima, creando un ambiente cálido y agradable. El viento soplará suavemente, sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo.

Es un momento perfecto para salir a caminar por los alrededores o aprovechar para realizar actividades al aire libre. La tranquilidad de la jornada invita a relajarse y disfrutar del entorno, convirtiendo este día en una estupenda oportunidad para compartir con amigos o familiares.

Día ideal para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que invita a disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 08:27 hasta las 19:57. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 18°C que podrá sentirse como 18°C. A medida que avance la mañana, el ambiente será cálido, alcanzando una temperatura máxima de 28°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 29°C debido a la alta humedad que ronda el 85%.

Por la tarde, el cielo continuará despejado, garantizando un final de jornada óptimo. No se espera lluvia y el viento, que soplará del sureste a una velocidad de 15 km/h, se sentirá refrescante, sin llegar a ser fuerte. En resumen, será un día fresco y cómodo para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance los 24 grados, manteniendo un viento ligero que hará la sensación térmica más agradable.

Aprovecha la luz del sol y no dudes en vestir con comodidad, ideal para actividades al exterior. Con cielos claros en la tarde y temperaturas agradables, es un excelente día para conectarse con la naturaleza o simplemente relajarse al sol.

Poco sol y posibilidad de lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una agradable frescura en Málaga, con temperaturas rondando los 19 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá para alcanzar los 27 grados por la tarde, mientras un suave viento del este sopla a 15 km/h, aportando un toque de brisa.

Sin embargo, es recomendable mantener un ojo en el cielo, ya que podrían presentarse algunas nubes y chubascos intermitentes desde media mañana. La humedad también fluctúa, alcanzando picos del 85%, por lo que es prudente hidratarse y, si es posible, disfrutar de la jornada antes de que la tarde-noche traiga una ligera posibilidad de lluvias.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco y la tranquilidad del inicio del día. Las temperaturas rondan los 12 grados, creando un ambiente agradable, aunque se siente una ligera brisa. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura suba hasta alcanzar los 26 grados por la tarde, ideal para dar un paseo al aire libre.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un sol radiante que dominará el cielo. Es recomendable vestirse con ropa ligera y cómoda para disfrutar plenamente de este hermoso día. ¡No olvides tomar agua y aprovechar el buen tiempo!

AlmerÃ­a: cielo parcialmente nublado y temperatura agradable

Las primeras horas traen consigo un fresco despertar en Almería, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza la jornada, el cielo se iluminará con algunas nubes dispersas, mientras el termómetro asciende hasta alcanzar los 27 grados por la tarde, ofreciendo un agradable contraste con la mañana.

Con el viento suave del este a 15 km/h, es recomendable disfrutar del aire libre. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, aunque se sentirá un ligero aumento en la sensación térmica. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 21 grados, culminando un día perfecto para actividades al aire libre.